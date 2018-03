Kampagnen-Präsentation - Darabos (2): SPÖ-Bundesliste soll Arbeitnehmervertreter, Frauen und Jugend stärken

Bürgerkonvent: Zehn Forderungen fließen in das SPÖ-Wahlprogramm ein - Asyl: "Vollstes Vertrauen in Gesetzeslage"

Wien (OTS/SK) - Im Anschluss an die Präsentation der neuen SPÖ-Plakat-Sujets hat SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos einen Ausblick auf den kommenden Bundesparteirat und den Bürgerkonvent geboten. "Dass die SPÖ nicht nur inhaltlich, sondern auch personell gut dasteht" belegte der aktuelle Vorschlag für die Bundesliste, der am Samstag beim Parteirat diskutiert und beschlossen werden soll. "Damit stärken wir Frauen, Arbeitnehmervertreter und die Jugend", zeigte sich Darabos mit dem Listenvorschlag zufrieden, ohne jedoch der Beschlussfassung vorgreifen zu wollen. Dass Arbeitnehmervertreter prominente Plätze auf der Liste einnehmen (3, 7 und 14), sei "ein Signal des Schulterschlusses". ****

Weiters befinden sich unter den ersten sieben Kandidatinnen und Kandidaten fünf Frauen auf dem Listenvorschlag. Unter den ersten 50 Kandidatinnen und Kandidaten sind 26 Frauen. Damit liegt der Frauenanteil bei insgesamt bei 52 Prozent. Sieben Kandidaten sind unter 35, zwei davon kommen sicher in den Nationalrat. "Sie sehen, wir gehen gut aufgestellt in die heiße Phase des Wahlkampfs", so Darabos bei der Pressekonferenz.

"Die SPÖ redet nicht nur über Bürgerkontakt, wir sind mit den Bürgern in Kontakt", verwies Darabos auf den Bürgerkonvent kommenden Freitag im Vorfeld des Parteirats. Erstmals hatten alle Österreichinnern und Österreicher die Möglichkeit, das Wahlprogramm der SPÖ mitzuschreiben. Insgesamt zehn Forderungen, "die uns die Menschen im Zuge unserer Bürgerdialoge und Straßenaktionen in allen 39 Wahlkreisen mitgegebenen haben", sollen Eingang ins Wahlprogramm finden. Welche zehn das sein werden, werden Teilnehmer an der Aktion gemeinsam mit der SPÖ-Parteispitze kommenden Freitag beraten.

Weiters bestätigte Darabos, dass im Entwurf des SPÖ-Wahlprogramms ein Gratis-Öffi-Ticket für Jugendliche in Ausbildung bis zum 24. Lebensjahr vorgesehen sei.

Darabos zu Asyl: Vollstes Vertrauen in österreichische Gesetzeslage

Angesprochen auf die aktuelle Diskussion zum Thema Asyl sagte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer: "Ich habe vollstes Vertrauen in die Gesetzeslage und die Entscheidungen der unabhängigen Gericht und gehe davon aus, dass auf Grundlage der Gesetze gehandelt wurde." Er, Darabos, halte es in der Debatte überdies "für nicht besonders seriös, Reisewarnungen des Außenministeriums mit der Prüfung der individuellen Gefahrensituation im Herkunftsland zu vergleichen". (Schluss) mo/up

