FPÖ-Leyroutz verurteilt verbale Entgleisung von SPÖ-Seiser und ÖVP-Hueter

"Zigeuner"-Beschimpfung: ÖVP- Klubobmann Hueter muss sich bei Volksgruppe der Roma entschuldigen!

Klagenfurt (OTS) - Als "ungeheuerlich" bezeichnete heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, die verbalen Entgleisungen von ÖVP Klubobmann Ferdinand Hueter sowie SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser im Zuge der morgigen Sondersitzung des Kärntner Landtages. "So beschimpfte Klubobmann Seiser offensichtlich meine Personen und auch die Landtagsabgeordneten, die die Sitzung beantragten, also FPÖ, BZÖ und das Team Stronach, als "Falotten" und Hueter schreckte nicht davor zurück uns als "Zigeuner" zu bezeichnen und somit die Volksgruppe der Roma zu beleidigen", so Leyroutz. Wörtlich erklärte ÖVP-Klubobmann Hueter in der Kärntner Woche: "Man sollte den Zigeunern den Sonderlandtag um die Ohren hauen".

Damit habe Hueter die Volksgruppe der Roma diskriminiert und eine Entschuldigung ist unabdingbar, so Leyroutz. Die Roma lehnen die Anwendung dieses Begriffes wegen der stigmatisierenden Konnotationen, die bis zu rassistischen Vorurteilen reichen ab und verstehen das Wort "Zigeuner" als Überschrift über eine lange Verfolgungsgeschichte.

"Wenn so der neue Stil, den die Regierungskoalition von SPÖ, ÖVP und Grünen, der Bevölkerung vor der Wahl versprochen hat, aussieht, dann gute Nacht Kärnten, schließt Leyroutz.

