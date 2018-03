BZÖ-Westenthaler: Neue Beginnzeiten der Bundesliga schaden dem Fußball!

Familienfeindlich, Sponsorenfeindlich, Medienfeindlich

Wien (OTS) - Der Vorsitzende des parlamentarischen Sportausschusses Abg. Peter Westenthaler - selbst Bundesligavorstand 2003/04 -kritisierte heute die von der Österreichischen Fußball-Bundesliga neu angesetzten späteren Beginnzeiten. "Die neuen späten Beginnzeiten schaden dem Fußballsport, weil sie familienfeindlich, sponsorenfeindlich und medienfeindlich sind", sagte Westenthaler.

Familienfeindlich, weil mit Beginnzeiten wie Samstag 19.00 Uhr Familien und besonders jungen, meist minderjährigen Fans, die in den Bundesländern auf eine weitere Anreise angewiesen seien, ein "nach Hause kommen" in den späten Nachstunden zugemutet werde. Einen besonderen "Bock" habe hier die Bundesliga auch mit den Beginnzeiten bei den Wochentagsrunden im Dezember geschossen, die für 20.30 Uhr angesetzt wurden. "Wer bitte soll sich um diese Zeit bei klirrender Kälte im Advent auf einen Fußballplatz begeben, außer jenen, die dazu gezwungen werden?", fragte Westenthaler.

Sponsorenfeindlich, weil durch die späteren Beginnzeiten und damit kollidierenden Redaktionsschlusszeiten deutlich weniger aktuelle printmediale Berichterstattung samt Fotos stattfinden könne und damit die Sponsoren deutlich an Werbewert verlieren würden.

Medienfeindlich, weil damit alle Printmedien Österreichs de facto auf tagesaktuelle Spielberichte teilweise oder ganz verzichten müssen, weil es schlicht und ergreifend technisch für die tags darauf erscheinende Ausgabe nicht machbar sei, umfassend redaktionell samt aktueller Bilder von den Spielen zu berichten, die gegen 20.50 Uhr enden und deren anschließende Pressekonferenzen überhaupt bereits in die tiefere Nacht fallen.

Westenthaler verwies in diesem Zusammenhang auch auf die durchaus erfolgreichen, und seit Jahren gleichen Regelbeginnzeiten der Ligen in anderen Ländern wie z.b. Deutschland (Sa. 15.30 Uhr), England (Sa. 16.00 Uhr), Italien (So. 15.00 Uhr) usw. Selbst die der abendlichen Siesta frönende Fußballnation Nummer 1 Spanien startet in der Regel sonntags um 18.00 Uhr.

Es sei hoch an der Zeit, rasch einzugreifen und die Verantwortlichen der Bundesliga an ihren wichtigsten Auftrag zu erinnern, nämlich Fußball für ALLE so gut wie nur möglich anzubieten bzw. auch zu vermarkten. Mit den neuen Beginnzeiten werden die ohnehin stark sinkenden Zuseherzahlen weiter fallen. Westenthaler kündigte abschließend an, sich für eine Initiative des parlamentarischen Sportausschusses einzusetzen, in der die Bundesliga aufgefordert werden soll, im Sinne der Zuseher die neuen Beginnzeiten zu überdenken und zumindest zu den ursprünglichen Zeiten zurückzukehren.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ