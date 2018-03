Podiumsdiskussion in der Kunsthalle Krems

Krems (OTS) - Die Kunsthalle Krems würdigt mit den Ausstellungen "Elfie Semotan" und "Kiki Kogelnik" zwei bedeutende österreichische Künstlerinnen. Anlässlich dieser retrospektiv angelegten Personalen findet am Freitag, 6. September 2013, um 19.00 Uhr bei freiem Eintritt eine hochkarätige Podiumsdiskussion in der Kunsthalle Krems statt, an der auch die Künstlerin Elfie Semotan teilnehmen wird.

Kiki Kogelnik und Elfie Semotan verbinden nicht nur ihre Wirkungsstätten Wien, Paris und New York, sondern auch die Reflektion ihrer Gegenwart und ihr Eingebundensein in das avancierte Kunstgeschehen ihrer Zeit. Entwickelte Kiki Kogelnik im Umfeld von Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Claes Oldenburg eine eigenständige Variante der Pop-Art, die sie "Space-Art" nannte, so betont Elfie Semotan die Wichtigkeit des kreativen Austausches mit Künstlern wie Kurt Kocherscheidt, Martin Kippenberger, Walter Pichler oder auch dem Modedesigner Helmut Lang.

Beide Künstlerinnen vermochten sich durch ihre selbstbewusste Haltung, ihre Kreativität und ihre starke Persönlichkeit im damals männlich dominierten Kunstbereich bzw. der Modefotografie durchzusetzen. Als Reaktion auf ihr Umfeld setzten sie sich in ihrem Schaffen häufig mit dem Bild der Frau auseinander, das nicht nur durch die Kunstgeschichte, sondern insbesondere durch Werbung und Medien geprägt ist. Beide entwickelten eigene künstlerische Strategien um sich kritisch mit gesellschaftlichen weiblichen Stereotypen in ihrer Kunst auseinanderzusetzen und schufen ein spezifisches, ganz eigenständiges, emanzipiertes Frauenbild.

Die Rolle der Frau in der österreichischen Kunstgeschichte von 1950 bis heute ist im Kontext der beiden Ausstellungen daher Thema der Podiumsdiskussion. Darüber hinaus werden auch die spezifischen, mit vorgegebenen Sichtweisen ironisch brechenden Strategien der Künstlerinnen ausführlich diskutiert werden. Nach einer exklusiven Führung mit den Kurator(inn)en durch die zwei Präsentationen um 18.00 Uhr und zwei kurzen Impulsreferaten zu den Schauen diskutieren im Anschluss um 19.00 Uhr die Co-Kuratorin der "Kiki Kogelnik. Retrospektive", Brigitte Borchhardt-Birbaumer und die Co-Kuratorin der Ausstellung "Elfie Semotan", Stephanie Damianitsch mit Oswald Oberhuber (Künstler), Felicitas Thun-Hohenstein (Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien), Elisabeth von Samsonow (Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien) sowie Elfie Semotan (Künstlerin). Die Diskussion wird von Hans-Peter Wipplinger, Direktor der Kunsthalle Krems und Co-Kurator beider Ausstellungen, moderiert.

Podiumsdiskussion

Datum:

Freitag, 6. September 2013

18.00 Uhr: Führung durch die Ausstellungen "Elfie Semotan" und "Kiki Kogelnik. Retrospektive" mit Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Stephanie Damianitsch und Hans-Peter Wipplinger

Eintritt: 10 Euro / 9 Euro (erm.)

19.00 Uhr: Podiumsdiskussion

mit Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Stephanie Damianitsch, Oswald Oberhuber, Felicitas Thun-Hohenstein, Elisabeth von Samsonow und Elfie Semotan

Moderation: Hans-Peter Wipplinger

Eintritt frei

Anmeldungen

werden unter 02732/908010 oder office @ kunsthalle.at erbeten. Veranstaltungsort Kunsthalle Krems, Franz-Zeller-Platz 3, 3500 Krems an der Donau

