Europameisterschaft im Voltigieren in Ebreichsdorf eröffnet

Bohuslav: Pferdesport nimmt in Niederösterreich eine wichtige Rolle ein

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Bundesland Niederösterreich ist seit heute als Austragungsort um eine internationale Großveranstaltung reicher:

Von 31. Juli bis 4. August findet im Magna Racino in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) die Europameisterschaft 2013 im Voltigieren statt. Organisiert wird die Fédération Equestre Internationale (FEI) von der Voltigiergruppe Breitenfurt. Rund 300 Athletinnen und Athleten aus 16 Nationen mit mehr als 100 Pferden küren an diesen fünf Tagen in den verschiedensten Altersklassen ihre Europameister. Die österreichische Equipe besteht aus 30 Personen und hat einige Titelverteidiger in ihren Reihen. Aus Niederösterreich sind das unter anderem im Nachwuchsbereich Anais Kristofics-Binder und Ramin Rahimi.

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier am Dienstag, 30. Juli, betonte Sport-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav: "Der Pferdesport nimmt im 'Sport.Land.Niederösterreich' eine gewichtige Rolle ein, kann doch Niederösterreich auf etwa 14.000 registrierte Reiter und rund 80.000 Menschen verweisen, die regelmäßig den Pferdesport ausüben." In diesem Zusammenhang verwies die Landesrätin auch auf die wirtschaftliche und touristische Dimension des Reitsports in Niederösterreich und bedankte sich bei den rund 100 freiwilligen Helfern der Voltigiergruppe Breitenfurt für ihre Arbeit und ihr Engagement, wodurch es erst möglich wurde, dass diese Europameisterschaft so gut über die Bühne gehen kann.

