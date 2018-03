Berufsschuloffensive - SP-Peschek: Wiens einzige Berufsschule für Baugewerbe wird bald saniert

Wien (OTS/SPW-K) - "Entweder wird die Berufsschule renoviert und adaptiert oder völlig neu gebaut. Aktuell läuft eine Prüfung, um dann eine sorgfältige Entscheidung treffen zu können. Profitieren werden davon rund 800 Jugendliche, welche aktuell in zwölf unterschiedlichen Lehrberufen wie Maurer, Rauchfangkehrer, Fliesenleger oder Bautechnischer Zeichner ausgebildet werden", erklärte der Wiener SPÖ-Lehrlingssprecher Christoph Peschek. Im Rahmen der Wiener Berufsschuloffensive wurden/werden 2012 und 2013 rund 18 Millionen Euro in die Modernisierung der Berufsschulen investiert, darüber hinaus wird eine EDV-Neuausstattung durchgeführt und mit der Wiener Ausbildungsgarantie für die Jugend Zukunftsperspektiven geschaffen.

Peschek und der Wiener Bürgermeister Michael Häupl unterstreichen auch die Bedeutung eines Sanierungspakets für Wiens einzige und traditionsreiche Berufsschule für Baugewerbe in der Wagramer Straße im 22. Bezirk. "Die Geschichte der Schule lässt sich bis ins Jahr 1902 zurückverfolgen. Damals wurden in einer Fortbildungsschule und Lehrwerkstätte Maurer, Dachdecker, Pflasterer, Rauchfangkehrer, Steinmetz und Stuckateure ausgebildet. Der Unterricht fand an verschiedenen Standorten in Wien statt, auch war die Lehrwerkstätte nicht immer im Schulverband integriert. Grundlegende Teile des heutigen Schulgebäudes wurden im Jahr 1929 mit 6 Klassenzimmern und einem Bauhof als "Fachliche Fortbildungsschule für das Baugewerbe" errichtet und eröffnet. Seitdem wurden laufend Renovierungen und Erweiterungen durchgeführt. Nun ist es wieder soweit", so Peschek abschließend.

