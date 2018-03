Wir gratulieren

Runde Geburtstage im August

Wien (PK) - Im August feiern folgende (ehemalige) MandatarInnen runde Geburtstage:

der ehemalige Abgeordnete Robert SIGL (S) - 70. Geburtstag am 1. August,

der ehemalige Abgeordnete Dr. Wendelin ETTMAYER (V) - 70. Geburtstag am 1. August,

der ehemalige Abgeordnete Walter MURAUER (V) - 65. Geburtstag am 2. August,

die ehemalige Abgeordnete Ilse BURKET (F) - 65. Geburtstag am 7. August,

die ehemalige Bundesrätin Hilde SCHAUMBERGER (S) - 60. Geburtstag am 7. August,

der ehemalige Abgeordnete Hans MÜLLER (F) - 70. Geburtstag am 12. August,

der ehemalige Bundesrat Herbert PLATZER (S) - 70. Geburtstag am 12. August,

der Staatssekretär und Bundesminister a.D. und ehemalige Abgeordnete Dr. Erich SCHMIDT (S) - 70. Geburtstag am 14. August,

der ehemalige Bundesratspräsident Helmut KRITZINGER (V) - 85. Geburtstag am 15. August,

die Bundesrätin Dr. Heidelinde REITER (G) - 60. Geburtstag am 19. August,

der ehemalige Abgeordnete Stefan SCHEMER (S) - 85. Geburtstag am 19. August,

die ehemalige Abgeordnete Helga MACHNE (V) - 75. Geburtstag am 30. August

der Abgeordnete Ökonomierat Jakob AUER (V) - 65. Geburtstag am 31. August.

Erich Schmidt 70

Einen runden Geburtstag feiert der Staatssekretär und Bundesminister a.D. sowie ehemalige Abgeordnete Erich Schmidt. Er begeht am 14. August seinen 70. Geburtstag. 1943 in Wien geboren, studierte er nach der Volksschule und der abgelegten Matura am Bundesrealgymnasium 1961 an der Universität Wien. Beschäftigt war Schmidt anschließend am Institut für Höhere Studien, ab 1970 in der Volkswirtschaftlichen Abteilung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, dessen Leitung er 1976 übernahm.

Schmidt vertrat ab 1979 die Sozialdemokratische Partei im Nationalrat, bevor er 1983 zum Staatssekretär im Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie ernannt wurde. Von 1986 bis 1987 war Schmidt Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Auf den unter seinem Amtsvorgänger aufkommenden Weinskandal antwortete Schmidt mit einem Weingesetz, durch das erstmals scharfe Kontrollen und eine Kennzeichnungspflicht von Qualitätsweinen in der österreichischen Weinwirtschaft eingeführt wurden. Als später das Landwirtschaftsministerium wieder an die ÖVP ging, legte er auch sein Nationalratsmandat zurück.

Helmut Kritzinger 85

Seinen 85. Geburtstag feiert der ehemalige Bundesratspräsident Helmut Kritzinger am 15. August. Kritzinger wurde 1928 in Sarnthein, nördlich von Bozen in Südtirol geboren. Nach der Absolvierung der Volksschule und des Gymnasiums besuchte Kritzinger die Lehrerbildungsanstalt und war anschließend von 1953 bis 1958 als Volksschullehrer tätig. Ab 1959 wandte sich der Südtiroler dem Journalismus zu, bevor er 1963 Sekretär im Sozialbereich des Tiroler Seniorenbundes wurde. Seit 1997 zeichnet er dort als Landesobmann.

Kritzingers politischer Weg begann 1953 als Obmann der Südtiroler Volkspartei im Sarntal, ab 1956 zählte er dort zu den Mitgliedern des Gemeinderates. 1983 wechselte Kritzinger in den Gemeinderat der Landeshauptstadt Innsbruck. 2002 entsandte ihn der Tiroler Landtag in den Bundesrat, dessen Vorsitz er im ersten Halbjahr 2008 übernahm. Dem Bundesrat gehörte Kritzinger bis 2008 an.

Jakob Auer 65

Der Abgeordnete Jakob Auer begeht in diesem Jahr zwei große Jubiläen. Zum einen feiert der ÖVP-Mandatar am 19. August seinen 65. Geburtstag, zum anderen ist er mit Mai 2013 seit dreißig Jahren im Nationalrat vertreten. Geboren wurde Auer 1948 in Kirchberg in Tirol. Er besuchte die Pflichtschule sowie diverse Fortbildungslehrgänge und ist seit 1971 Landwirt.

Politisch aktiv wurde Auer ab 1973 als Mitglied im Gemeinderat seines Wohnortes Fischlham, von 1977 bis 2009 war er Bürgermeister dieser Gemeinde. 1979 avancierte Auer zum Bezirksobmann des Oberösterreichischen Gemeindebundes. 1983 trat er für die Volkspartei in den Nationalrat ein, dem er bis heute angehört. Von 2000 bis 2004 war der gebürtige Tiroler Obmann der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, seit 2011 ist Auer Präsident des Österreichischen Bauernbundes. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst / Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2260

Mail: pk @ parlament.gv.at

Web: http://www.parlament.gv.at