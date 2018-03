Kameltheater Kernhof: Weiße Tiger-Babys ein Fall von Tierquälerei?

EndZOO prüft rechtliche Schritte gegen Herbert Eder

Wien (OTS) - Die Tierschutzorganisation EndZOO warnt Besucher des Kameltheaters Kernhof davor, mit ihrem Besuch des jüngsten Weiße-Tiger-Nachwuchses NEBA und NANU (Zwillinge) auch Tierquälerei zu unterstützen. Denn nach Recherchen der Organisation führt der jüngste Tigernachwuchs in Kernhof dazu, dass nun zu viele Tiger auf zu kleinem Raum gehalten werden und sie für lange Zeit in ihrem Bewegungsdrang erheblich und damit tierquälerisch eingeschränkt sind. Nach Messungen von EndZOO stehe nicht allen erwachsenen Tigern die vom Gesetz geforderte Bewegungsfläche von mindestens 500 m2 gleichzeitig zur Verfügung. So hatte Tigermutter THALIA beim Besuch der Organisation ein Außengehege von nur ca. 15 m2 und Vater SAMIR lediglich ca. 300 m2 zur Verfügung. Das ist wesentlich weniger, als die Forderung des geltenden Gesetzes. Aufgrund der Unverträglichkeit zwischen BURANI und THALIA sei keine Gemeinschaftshaltung beider Mütter auf der großen Anlage möglich. Auch die Gemeinschaftshaltung von SAMIR, dem Vater aller sechs Babys, mit einer der Mütter ist völlig ausgeschlossen. SAMIR würde seinen eigenen Nachwuchs töten. Eine Verbesserung der Haltungsbedingungen im Kameltheater ist also in nächster Zeit nicht in Sicht.

Die Tierschützer kritisieren auch den Sicherheitsstandard der Außengehege. So seien die Zugänge zu den Außengehegen nicht mit einer Sicherheitsschleuse ausgestattet, die im Notfall Leben retten und das Ausbrechen eines Tigers verhindern könnte. Die Tierschützer prüfen derzeit rechtliche Schritte gegen den Halter der Tiger, Herbert Eder.

"Einst glaubte die Politik, mit dem Erlass der Tierhaltungsverordnung und den darin festgeschriebenen Gehegemindestgrößen den Tieren in der österreichischen Zoo-Gefangenschaft ein Maximum an artspezifischen Verhaltensweisen zu ermöglichen. Im Kameltheater von Herbert Eder werden die Verhaltensweisen der Tiger nun aber auf ein extremes Minimum reduziert und die ohnehin lächerliche Verordnung mit Füßen getreten. Und die Behörden schauen offenbar tatenlos zu. So einfach kann man noch immer Geschäfte auf Kosten des Tierwohls machen. Aber auch in vielen anderen Zoos Österreichs wird diese Verordnung nicht eingehalten und somit immer wieder ad absurdum geführt", so Zoo-Experte und EndZOO-Sprecher Frank Albrecht abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

EndZOO Österreich

Frank Albrecht

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0650/3218978

endzoo @ gmx.at

www.endzoo.org