Österreichs Business Champion steht fest

Wien (OTS) - HULLA & CO HUMAN DYNAMICS wurden von der Business Awards Competition als nationaler Gewinner ausgezeichnet und treten 2014 im Wettbewerb um das wichtigste europäische Wirtschaftsunternehmen an

Die European Business Awards (www.businessawardseurope.com) gaben am soeben bekannt, dass Hulla & Co Human Dynamics Österreich als "National Champion" beim prestigeträchtigen 2013/14 Awards Programme vertreten wird. Human Dynamics setzte sich gegen starke Konkurrenz durch, um somit als einer von zwölf Austrian National Champions ausgezeichnet zu werden. Human Dynamics wird folglich im Kampf um den "Ruban d'Honneur status" in der nächsten Runde dieses Wettbewerbs gegen Unternehmen aus ganz Europa anzutreten. Die "Final Award Winner" werden im April 2014 bekanntgegeben.

Der European Business Award ist ein Zeichen der Anerkennung für Europas erfolgreichste Unternehmen. Die Jury suchte nach jenen Organisationen in Österreich, die höchsten Ansprüche hinsichtlich Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit gerecht werden. An den European Business Awards 2012-2013 nahmen Unternehmen mit insgesamt mehr als 2,7 Millionen MitarbeiterInnen und mit einem Umsatz von mehr als Euro1 Billion teil.

Der Geschäftsführende Gesellschafter von Human Dynamics, Bernhard Hulla, dazu: "Wir sind hocherfreut, dass der European Business Award den Erfolg, den Human Dynamics in den letzten Jahren aufweisen konnte, anerkennt. Wir arbeiten für unsere Kunden in Europa, Afrika und Asien, in einem unglaublich herausfordernden Umfeld, an der Effizienzsteigerung von öffentlichen Verwaltungen. Wir verpflichten uns jeden Tag von neuem sicherzustellen, dass unsere Kunden immer die bestmöglichen Lösungen bekommen. Alle unsere KollegInnen sind stolz, dass der European Business Award unsere harte Arbeit auf diese Weise würdigt und freuen uns Österreich in der nächsten Runde des Wettbewerbs vertreten zu dürfen.

Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, kommentierte: "In den letzten sieben Jahren hat sich die Zahl der Anmeldungen zu diesem Wettbewerb stetig erhöht. Jedoch erhalten nur wenige Auserwählte die Chance die Fahne für ihr Land in diesem Wettbewerb hochhalten zu dürfen und als einer von Europas Besten ausgezeichnet zu werden. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Ehre sich 'National Champion' nennen zu dürfen und zusammen mit unseren Sponsoren und Unterstützern sehen wir der nächsten Runde, in der Human Dynamics antritt, entgegen."

Hulla & Co Human Dynamics ist ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich der ressourcenschonenden Verwaltungsreform. Die Entwicklung und Umsetzung von innovativen, dauerhaften Lösungen in den Bereichen Wirtschaft, Justiz, Bildung, Umwelt und Energie, das bleibt eine stetige Herausforderung in der engen Zusammenarbeit mit den Kunden. Human Dynamics realisiert im Auftrag der Europäischen Union komplexe Reformvorhaben und leistet damit einen Beitrag zu Erreichung der UN Millennium Development Goals sowie einer verbesserten Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und einer Vielzahl von Ländern weltweit. Human Dynamics arbeitet derzeit in mehr als 60 Ländern an knapp 40 Projekten mit einem Gesamtwert von Euro85 Millionen an der Optimierung von öffentlichen Dienstleistungen.

Rückfragen & Kontakt:

Hulla & Co Human Dynamics KG

Bernhard Hulla, Executive Partner

Tel: +43 1/402 50 20

E-mail: bernhard.hulla @ humandynamics.org