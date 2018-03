ORF SPORT + mit Live-Übertragungen aus Kitzbühel und von der Schwimm-WM Barcelona 2013

Am 31. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 31. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennis-bet-at-home-Cup in Kitzbühel um 11.55 Uhr und von der FINA Schwimm-Weltmeisterschaft Barcelona 2013 um 18.00 Uhr, die Höhepunkte von der Baseball-B-Pool-EM in Wien um 20.15 Uhr, von den Youth Olympic Games in Utrecht um 21.15 Uhr und von der Kajak Sickline 2012 um 21.20 Uhr, das "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr, ein "Sport-Bild" mit Baseball, Leichtathletik, American Football, Rudern, Behindertensport, Radsport und Basketball um 22.45 Uhr, Folge 7 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 11.25 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.15 Uhr.

In zwei Sätzen setzte sich Dominic Thiem gegen den zwei Jahre älteren Russen Andrei Kusnetsow durch und trifft jetzt am Mittwoch auf Jürgen Melzer. Dennis Novak und Andreas Haider-Maurer eröffnen am Dienstag die Österreicher-Duelle am Centre-Court. Außerdem greifen Kohlschreiber, Brands und Haase ins Einzel-Geschehen ein.

ORF SPORT + überträgt bis 3. August täglich live aus Kitzbühel. Kommentator ist Oliver Polzer, als Kokommentator spricht Stefan Koubek.

Acht Tage lang (28. Juli bis 4. August) geht es bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in der 1,621 Millionen Einwohner zählenden Olympiastadt Barcelona um Titel und Medaillen. Mit dabei: Das OSV-Schwimm-Quartett Lisa Zaiser (Kärnten), Caroline Reitshammer (Tirol), David Brandl (Oberösterreich) und Jakub Maly (Burgenland). ORF SPORT + überträgt täglich bis 4. August jeweils von 18.00 bis 20.15 Uhr live aus Barcelona. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Mirna Jukic.

Nach einer tollen Turnierwoche mit vier Siegen aus fünf Spielen stand Österreich bei der Heim-Baseball-Europameisterschaft im B-Pool auf der Spenadlwiese in Wien im Finale. Dort mussten sich die Österreicher allerdings Russland mit 2:3 geschlagen geben. Österreich bleibt damit weiterhin in Pool B.

(Stand vom 30. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

