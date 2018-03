Alle Mann an Bord!

Segeln ist bei heißen Temperaturen ein besonders gern getriebener Sport. Kein Wunder, dass auch Schuhe im Maritim-Look derzeit besonders angesagt sind. GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie sorgen mit ihrem entspannten Look und der integrierten GORE-TEX® Membrane für optische und funktionale Highlights.

Die Seele baumeln und sich den Wind um die Nase wehen lassen: Selten wird etwas so sehr großer Freiheit in Verbindung gebracht wie Segeln. Die Sportart erlebt derzeit ein großes Revival und nimmt auch Einfluss auf die Mode. Entspannte Farben, klassische Schnitte und Styles sind die perfekten Sommerbegleiter - und das nicht nur an Bord. Denn nicht jeder ist Eigentümer einer schicken Segelyacht oder lebt in der Nähe des Meeres. In GORE-TEX® Schuhen mit SURROUND[TM] Produkttechnologie mit maritimen Look, von Markenpartnern wie ara oder Clarks, fühlen sich nicht nur die Füße wie im Urlaub.

Rundum wohlfühlen - ob Kapitän oder Landratte

Ob beim Segeln die Gischt spritzt oder an Land ein sommerlicher Regenguss droht - Schuhe mit SURROUND[TM] Technologie sind dank der GORE-TEX® Membrane dauerhaft wasserdicht. Und auch wenn es an Bord etwas schweißtreibender wird oder der Küstenspaziergang in der warmen Sommersonne lockt, sorgen die Schuhe für ein dauerhaft angenehmes Fußklima. Das Geheimnis: Die funktionale Membrane umschließt den ganzen Fuß. Dadurch können überschüssige Wärme und Feuchtigkeit nach außen abtransportiert werden, Nässe jedoch nicht in den Schuh eindringen.

Weiß, blau, ahoi!

Ganz in den maritimen Trendfarben weiß und blau kommen die Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie für Damen von ara daher. Der sportliche Sneaker ist ideal für Landausflüge und entspannende Stunden an Deck.

Der Segel-Schnürer für Herren von Clarks mit SURROUND[TM] Produkttechnologie hingegen ist ein Muss für Seebären. Sein klassischer Schnitt und das klare Blau lassen jedoch auch die Herzen stilbewusster Landratten höher schlagen.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik.

Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

