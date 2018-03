Karrierechancen bei der Deutschen Vermögensberatung Bank AG mit Sitz in Wien erneut mit exzellent beurteilt

Köln (ots) - Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht zum dritten Mal in Folge ein exzellentes Gesamturteil im Karriere-Rating der ASSEKURATA Solutions GmbH. Dabei überzeugt das Unternehmen jeweils mit einer exzellenten Vermittlerorientierung, Finanzstärke und Beratungs- und Betreuungskonzeption. Das Wachstum des Österreichischen Finanzvertriebs wird erneut mit gut bewertet.

Existenzgründerbonus für Berufseinsteiger und neue Veranstaltungsreihe

Neben exzellenten Aufstiegschancen bietet die DVAG Bank den Vermögensberatern nach Auffassung von Assekurata sehr gute finanzielle Bedingungen. Dabei profitieren die Vermögensberater von diversen monetären Sonderzahlungen. Beispielsweise erhalten sie in den ersten 36 Monaten ihrer Tätigkeit einen sogenannten Existenzgründerbonus in Form von Sonderprovisionen, welcher sich nach der Höhe und Qualität ihres eingereichten Geschäfts richtet. Hierdurch können die Berater gerade zu Beginn ihrer Tätigkeit neben dem Unternehmensaufbau beziehungsweise der Kundenberatung auch verstärkt ihre persönliche Aus- und Weiterbildung fokussieren.

Diese hat die DVAG Bank im vergangenen Jahr weiter ausgebaut. Um den Vermögensberatern einen engen Austausch zu Kollegen und Mitarbeitern der Zentrale zu ermöglichen, bietet das Unternehmen mittlerweile zusätzlich zu den regulären Ausbildungsbestandteilen neue Veranstaltungsreihen für die Vermögensberater der verschiedenen Karrierestufen an. So können beispielsweise Einsteiger im Hauptberuf an der Führungsakademie teilnehmen. Hier erhalten die Berater Feedback zu ihren Leistungen, hören Vorträge externer und interner Referenten und absolvieren gemeinsame Beratungsübungen. Assekurata bewertet diese Maßnahmen positiv insbesondere im Hinblick auf die Vermittlerbindung.

Ganzheitliche Beratungsphilosophie

Darüber hinaus überzeugt die DVAG Bank mit einem konzeptionell ausgereiften sowie umfangreichen Unterstützungsangebot für die Vermögensberater. Dieses reicht von der Kundengewinnung bis zur Kundebetreuung. Das Beratungskonzept ist dabei vollständig auf die ganzheitliche Beratungsphilosophie des Unternehmens ausgerichtet. Es fußt auf einer ausführlichen Analyse der wirtschaftlichen Situation sowie der individuellen Ziele und Wünsche des Kunden. Hierzu stehen den Beratern vielseitige Erhebungs- und Analyseinstrumente sowie standardisierte Beratungshilfen zur Verfügung.

Exzellente Sicherheits- und Erfolgslag

Zur Beurteilung der Finanzstärke analysiert Assekurata auf Basis interner und externer Daten die Sicherheits- und Erfolgslage des Unternehmens, welche im Falle der DVAG Bank beide eine exzellente Beurteilung erzielen. Dabei erreicht die DVAG Bank im Jahr 2012 eine exzellente Eigenkapitalquote von 67,74 % (2011: 64,50 %). Daneben berücksichtigt Assekurata hinsichtlich der Nachhaltigkeit und Stabilität des Unternehmens auch die Zugehörigkeit zum DVAG-Konzern als positives Merkmal. So stellt die exzellente Finanzstärke der DVAG (siehe DVAG-Karriere-Rating 2012) ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal dar und wirkt sich positiv auf die Bewertung aus.

Über die ASSEKURATA Solutions GmbH

Die ASSEKURATA Solutions GmbH ist 2010 aus der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft bündelt die Assekurata-Kompetenzen aus den Bereichen Vertriebs- und Organisationsanalysen sowie der Marktforschung. Das Dienstleistungsangebot umfasst Kommunikations- und Informationslösungen für Versicherungsgesellschaften, freie und gebundene Vertriebe, Maklerpools bzw. -verbünde. Neben Ratings bietet das Unternehmen auch individuelle Analysen zu Fragen aus den Bereichen Vertriebsorganisation sowie Beratungs- und Betreuungskonzeptionen an.

ASSEKURATA Karriere-Rating

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Russel Kemwa

Pressesprecher



Tel.: 0221 27221-38

Fax: 0221 27221-77

E-Mail: russel.kemwa @ assekurata-solutions.de

Internet: www.assekurata-solutions.de



Markus Kruse

Geschäftsführer

Tel.: 0221 27221-33

Fax: 0221 27221-77

E-Mail: markus.kruse @ assekurata-solutions.de

Internet: www.assekurata-solutions.de