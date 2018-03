"Stille Örtchen" für Klagenfurt: Zewa Moll verwandelt die Innenstadt in ein duftendes Kamillenparadies

Wien (ots) - Als Partner unterstützt Zewa Moll die A1 Beach Volleyball Europameisterschaft mit den "Stillen Örtchen":

komfortablen WC-Containern mit Stil. Doch auch außerhalb des EM-Geländes sorgt Zewa Moll für Aufmerksamkeit. Am 03. August verwandeln sich zahlreiche "Örtchen" in den Restaurants und Cafés der Innenstadt zu wohlig duftenden Kamillenoasen. Diese werden mit Zewa Moll "Das Klassisch Gelbe" Kamille und verwöhnenden Kamille-Accessoires ausgestattet.

Vom 30. Juli bis 4. August findet die erste A1 Beach Volleyball Europameisterschaft 2013 auf österreichischem Boden, in Klagenfurt, statt. Aus diesem Anlass sorgt Zewa Moll dieses Jahr nicht nur für komfortable WC-Container auf dem Gelände wie schon in den vergangenen Jahren beim Grand Slam, sondern verwandelt auch ausgewählte "Örtchen" in der Innenstadt in duftende Kamillenoasen. Die Gäste kommen dabei in den Genuss von Zewa Moll "Das Klassisch Gelbe" Kamille, verwöhnenden Kamille-Lotionen sowie liebevoller Dekoration. "Mit 'Das Klassisch Gelbe' Kamille setzt Zewa auf einen angenehmen, milden Duft und ein Gefühl schonender Pflege. Das stellen wir in diesem Jahr nicht nur auf dem Beach Volleyball Gelände unter Beweis. Wir bringen das duftende Kamillen-Wohlgefühl in die Toiletten ausgewählter Restaurants, Lokale und Cafés in der Klagenfurter Innenstadt", sagt Carina Planeta, Brand Manager Zewa Moll.

Der Duftliebling für zu Hause

Wer sich den Komfort der "Stillen Örtchen" ins heimische Badezimmer holen möchte, findet seit April 2013 Zewa Moll "Das Klassisch Gelbe" Kamille in den Regalen. Das Toilettenpapier mit dem zarten Kamilleduft überzeugte die Verbraucher schon 2012 in einer limitierten Edition. Ab sofort ist der Duftliebling als Standardartikel im österreichischen Handel erhältlich.

Über Zewa Moll

Zewa Moll, der Marktführer unter den österreichischen Toilettenpapiermarken, überzeugt seine Verbraucher seit Jahrzehnten mit bester Markenqualität. Mit jeder einzelnen der drei mollig dicken Qualitätslagen sorgt sowohl der Klassiker Zewa Moll "Das Klassisch Gelbe" als auch Zewa Moll "Das Reinweisse" für ein sicheres Wohlfühlgefühl.

Zewa Moll ist eine Marke der SCA.

Über SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)

SCA ist ein führendes globales Unternehmen für Hygiene- und Forstprodukte. Der Konzern entwickelt und produziert Hygiene-, Tissue- und Forstprodukte, stets unter nachhaltigen Gesichtspunkten. SCA vertreibt ihre Produkte in über 100 Ländern. Neben den Weltmarken TENA und Tork gehören zur Produktpalette auch regionale Marken wie Lotus, Libresse, Tempo und Libero. Als größter privater Waldbesitzer in Europa legt SCA großen Wert auf nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das 1929 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden beschäftigt weltweit rund 36.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich im Jahr 2012 auf 9,8 Milliarden Euro. SCA ist im NASDAQ OMX Stockholm gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.sca.com.

Rückfragen & Kontakt:

fischerAppelt, relations GmbH

Manuel Bayer

Telefon: +49 (0)89 - 747 466 - 101

E-Mail: mba @ fischerappelt.de



SCA Hygiene Products GmbH

Carina Planeta

Brand Manager Local Brands AT

Telefon: +43 (0)1 - 899 01 - 452

E-Mail: carina.planeta @ sca.com