ARGUS - immer eine gute Wahl: Mit neuester Messtechnik zum "ITK-Produkt des Jahres 2013"

intec, der Spezialist für Mess- und Testgeräte, ist mit seinem ARGUS 165 auf der Erfolgsspur - der Kombitester hat die Chance "ITK-Produkt des Jahres 2013" zu werden. Stimmen Sie jetzt für eines der leistungsfähigsten und flexibelsten Messgeräte seiner Klasse.

Bereits zum fünften Mal in Folge ist intec mit seinen ARGUS-Testern für die funkschau-Leserwahl "ITK-Produkt des Jahres" nominiert. In den vergangen drei Jahren trugen zufriedene Kunden und Leser der funkschau dazu bei, dass intec mit dem ARGUS 145 plus und mit dem kleineren ARGUS 142 fortlaufend auf einem der vorderen Plätze dieses Wettbewerbs landete.

Nun knüpft intec mit neuester Messtechnik an diese Erfolge an. Das Unternehmen hat sein Angebot an Testgeräten weiter ausgebaut und mit dem ARGUS 165 einen Alleskönner entwickelt, der unterschiedlichste Messtechnologien in einem Gerät vereint.

Der xDSL+GigE-Kombitester ARGUS 165 kombiniert Testfunktionen für die klassischen TAL-Schnittstellen ISDN (Uk0, S0, S2M, E1) sowie a/b mit ADSL; VDSL2-Vectoring, SHDSL-8-Draht und GigaBit-Ethernet (Kupfer + Fiber), ist extrem flexibel durch seine zwei SFP-Ports und lässt sich leicht mit umfangreichen Kupfertests wie U, I, Iso, C, TDR oder auch dem Leitungs-Monitor erweitern.

Über die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH

Mit 25 Jahren Erfahrung zählt die intec GmbH zu den führenden Anbietern von xDSL-, ISDN- und IP-Messtechnik in Europa. Mit der ARGUS-Produktreihe bietet intec eine komfortable Lösung für die Inbetriebnahme und Fehlersuche an xDSL- und ISDN-Anschlüssen. Gezielt für die Anwenderbedürfnisse im täglichen Praxiseinsatz von internationalen Netzbetreibern, Service Providern und Installationsunternehmen entwickelt, wurden die ARGUS-Messgeräte bereits über 70.000 Mal verkauft. Firmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, KPN, British Telecom und Telekom Austria vertrauen auf die Qualität der intec-Produkte "Made in Germany".

