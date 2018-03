WISeKey wird offizieller Anbieter der App für Fans des ORACLE TEAM USA, Titelverteidiger beim 34. America's Cup

Genf/San Francisco (ots) - WISeKey, der Schweizer Anbieter massgeschneiderter digitaler Sicherheitslösungen, wurde gestern zum offiziellen Anbieter der App für Fans des ORACLE TEAM USA ernannt, dem Segel-Syndikat, das sich auf die Titelverteidigung beim 34. America's Cup in San Francisco im kommenden September vorbereitet. Die App WISfans© ORACLE TEAM USA ermöglicht den Fans, Postings der Segler und des Teams zu verfolgen, so dass sogar diejenigen ohne Accounts bei sozialen Medien die Möglichkeit haben, mit ihren bevorzugten Crewmitgliedern in Echtzeit zu interagieren. Die App nutzt das weltweite Fan-Ökosystem des Teams (Facebook, Twitter, Instagram, Videos, Fotos, Blogs, gesponserte soziale Kampagnen, etc.), um spannende, interaktive und relevante Inhalte mit einer sicheren mobilen App und amüsanten digitalen Funktionen zu generieren, wie etwa dem biometrischen Vergleich mit den Seglern des ORACLE TEAM USA.

Die Einführung der ersten Version der App ist für Ende Juli vorgesehen, und es ist das erste Mal, dass diese Technologie von einem professionellen Sportteam in den USA genutzt wird. Neben dem ORACLE TEAM USA zählen zu den von WISfans© unterstützten Sportmarken Real Madrid (auf dem chinesischen Markt), der FC Barcelona und CR Flamengo.

Eine Nachfolgeversion der App kommt im August mit Links zu einem neuen mobilen Spiel für das ORACLE TEAM USA, dem offiziellen PUMA / ORACLE TEAM USA Store und Fanportal, 3D-Animation der Rennyacht AC72 des Teams und vieles mehr. Ein einzigartiges mobiles Erlebnis für die Fans und die Möglichkeit der vollständigen Interaktion mit dem amerikanischen Team im Finale des America's Cup.

"Wir freuen uns, die Fans gemeinsam mit WISeKey durch eine mobile Plattform einbinden zu können", so Grant Simmer, General Manager des ORACLE TEAM USA. "Die App bietet ein einzigartiges Fanerlebnis und stärkt die Community durch einen einfachen Link zum Online-Auftritt des Teams. Sowohl für WISeKey als auch das ORACLE TEAM USA ist Technologie das zentrale Element, und so war unsere Zusammenarbeit zur Schaffung einer erstklassigen digitalen Destination die logische Konsequenz."

"Wir sind stolz, exklusiver Anbieter der mobilen App für Fans des ORACLE TEAM USA zu sein", erklärte Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey. "WISeKey und das ORACLE TEAM USA teilen den tiefen Glauben an Integrität, Spitzenleistungen und die überwältigen Möglichkeiten, die sich durch Weltklasse-Technologien bieten. Diese Partnerschaft bestätigt das Engagement von WISeKey für die Entwicklung seiner Marke auf dem US-amerikanischen Markt und damit werden die erzielten Erfolge beim America's Cup 2007 und 2010 wiederholt."

Konferenz von WISeKey

Am 2. September wird die Basis des ORACLE TEAM USA in San Francisco zum Standort einer von WISeKey veranstalteten Konferenz über die Konnektivität von Sportmarken. Dabei erfolgt unter anderem eine Präsentation von WISfans©, der neuen mobilen App des Unternehmens, die es Sportmarken ermöglicht, mit den Ökosystemen ihrer Fans auf dem und ausserhalb des Sportfelds permanent in Verbindung zu bleiben. Es gibt nur wenige Dinge, die Engagement und Leidenschaft in dem Masse erzeugen wie Sport. Sport fördert Spannung, Inspiration und überwindet Grenzen, wenn die wahren Fans den Teams und Spielern mit enormer Loyalität folgen. WISfans© nutzt von den Athleten und ihren Teams über Plattformen von sozialen Medien erstellte Original-Inhalte und erweitert diese um exklusive Inhalte sowohl von aktuellen Spielern als auch Sportlegenden und bringt so das mobile Fanerlebnis auf eine völlig neue Stufe.

Über das ORACLE TEAM USA

Als das ORACLE TEAM USA den 33. America's Cup im Februar 2010 gewann, hat es Teamchef Larry Ellison nicht nur geschafft, sein Ziel zu erreichen, den America's Cup "nach Hause" in die Vereinigten Staaten zu holen, sondern sein Team wurde auch der Titelverteidiger beim 34. America's Cup. Unter der Führung von CEO Russell Coutts und Skipper Jimmy Spithill besteht das ORACLE TEAM USA aus den besten internationalen Talenten in Sachen Segeln, Design, Bau und Support, um die Trophäe in der San Francisco Bay 2013 zu verteidigen.

Über WISeKey

WISeKey ist ein führender weltweiter Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen. Das Unternehmen arbeitet an vorderster Front in den Bereichen Datensicherheit im Internet, Identitätsmanagement und mobile Softwaredienste. Die Mission von WISeKey besteht darin, das globale Wachstum von sicheren elektronischen Transaktionen zu unterstützen, indem Personen, Unternehmen und Regierungen fortschrittliche Technologien und Dienste zur Verfügung gestellt werden, die die digitale Identität im Rahmen des gesamten Spektrums von persönlichen, geschäftlichen und administrativen Online-Transaktionen authentifizieren und schützen. WISeKey wurde 1999 im schweizerischen Genf gegründet (http://www.wisekey.com ) und ist ein globales Wachstumsunternehmen des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum Global Growth Company).

Sie können die offizielle WISfans©-App des ORACLE TEAM USA herunterladen unter: http://wisfans.com/otusa

Rückfragen & Kontakt:

WISeKey:

Satu Kulmala

PR and Communications

Tel. +41 78 676 47 45

skulmala @ wisekey.com



ORACLE TEAM USA:

Lisa Ramsperger | Communications

US Mobile: +1-415-539-6114

lramsperger @ oracleteamusa.com

999 Marin St | San Francisco | CA 94124

oracleteamusa.com