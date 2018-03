Samsung startet Massenproduktion des industrieweit schnellsten Embedded Memory

Seoul, Korea (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Samsung Electronics Co. Ltd., Marktführer bei innovativer Speichertechnologie, hat mit der Massenproduktion der weltweit schnellsten Embedded Memorys, den industrieweit ersten eMMC 5.0 Speichern, mit Speicherkapazitäten von 16, 32 und 64 Gigabyte (GB) begonnen. Die neuen Speicherchips eignen sich speziell für den Einsatz in mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets der nächsten Generation.

Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 400 Megabyte pro Sekunde (MB/s) ermöglicht das blitzschnelle eMMC PRO Memory außerordentlich schnelle Anwendungs-Boot- und Ladevorgänge. Die neuen Chips sorgen für ein wesentlich schnelleres Multitasking und gestatten ein schnelles Surfen im Internet. Darüber hinaus lassen sich mit den neuen Komponenten Anwendungen schneller als bisher aus dem Internet herunterladen und Dateien schneller übertragen. Auch das Aufzeichnen sowie das Abspielen von Videos in HD-Qualität erfolgen mit den neuen Chips viel schneller als bisher. Auch für Spiele mit großen Dateien im Hintergrund sowie für Anwendungen zur Steigerung der Produktivität eignen sich die neuen Memorys bestens.

"Mit der zeitnahen Massenproduktion unseres ultraschnellen eMMC PRO Angebots, das gegenüber externen Speicherkarten eine mehr als das Zehnfache höhere Leistungsfähigkeit bietet, wird Samsung die Verbreitung von mobilen Geräten der oberen Leistungsklasse beschleunigen, während der Markt für Geräte mit größeren Displays und größerer Multimedia-Funktionalität weiter wächst", sagt KyongMoo Mang, Vice President of Memory Marketing. "Wir werden auch in Zukunft innovative Mobile-Memory-Lösungen auf den Markt bringen, damit Anwender auf ihren Mobilgeräten HD-Videos genießen und große Datenmengen bequem herunterladen können. Zugleich werden wir unsere technologische Zusammenarbeit mit Herstellern von Mobilgeräten stärken."

Samsungs eMMC PRO Speicherchips werden in Versionen mit 16, 32, 64 und 128GB hergestellt. Sie basieren auf der 64Gb 10nm-Class*-NAND-Flash-Technologie des Unternehmens.

Die neuen Chips von Samsung unterstützen die Version 5.0 des e-MMC Standards, der kurz vor der Verabschiedung bei der JEDEC, dem größten Standardisierungsgremium in der Mikroelektronikbranche, steht.

Mit Kapazitäten von 32 und 64GB bieten die neuen Speicherlösungen eine Lesegeschwindigkeit (Random) von 7.000 IOPS (Inputs/Outputs pro Sekunde) und eine Schreibgeschwindigkeit (Random) von 7.000 IOPS (im Cache-On Mode ohne Host Overhead). Ferner lesen die Chips sequenziell mit 250MB/s und schreiben sequenziell mit 90 MB/s.

Als die schnellsten eMMC Komponenten mit über 10 mal höherer Geschwindigkeit als externe Speicherkarten der Klasse 10 (die mit 24MB/s liest und mit 12MB/s schreibt), verbessert das neue Mobile Memory bei Multitasking-Aktivitäten den Wechsel zwischen Anwendungen.

Samsungs 16, 32 und 64GB eMMC 5.0 Speicher werden in Gehäusen mit den Abmessungen 11,5mm x 13mm angeboten. Sie eignen sich damit ideal für Mobilgeräte mit extrem begrenztem Platzangebot auf der Leiterplatte.

Die eMMC PRO 5.0 Chips kommen mit Samsungs intelligentem NAND-Controller und Firmware, um eine vertikal integrierte Mobile DRAM-Lösung anzubieten.

Für mehr Informationen über Samsung Memory besuchen Sie bitte www.samsungsemi.com oder www.samsung.com/memory.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie, die Menschen überall neue Möglichkeiten eröffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgeräte, Smartphones, PCs, Drucker, Kameras, Haushaltsgeräte, LTE-Systeme, Medizingeräte, Halbleiter und LED-Lösungen. Bei Samsung Electronics Co. Ltd. sind 236.000 Menschen in 79 Ländern beschäftigt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt über US$187,8 Mrd. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Über Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/Main unterhält Büros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europäische Hauptsitz ist für die Marketing- und Verkaufsaktivitäten der Component Business Units von Samsung Electronics zuständig. Dazu gehören die Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com/semiconductor.

# # #

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ujeong Jahnke Samsung Semiconductor Europe GmbH Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525 Email: ujeong.j @ samsung.com

# # #

* Hinweis für Redakteure: 20-nanometer-Class bedeutet eine Prozesstechnologie mit Halbleiterstrukturen zwischen 20 und 30 Nanometer.

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd. andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Rückfragen & Kontakt:

Ujeong Jahnke

Samsung Semiconductor Europe GmbH

Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525

Email: ujeong.j @ samsung.com