Wiener Zeitung: Leitartikel von Thomas Seifert: "Der edelste Teil des Menschen"

Ausgabe vom 30.7.2013

Wien (OTS) - Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Paß niemals.

Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.

Bert Brecht, Flüchtlingsgespräche,

Aufbau-Verlag, 1961

Bertolt Brecht, selbst 1940 aus Nazideutschland geflüchtet, schrieb in seinen "Flüchtlingsgesprächen" über Flucht und Migration.

Aber Brecht ist eben Brecht.

Bei besonders kaltschnäuzigen Misanthropen der Sorte Radau-Politiker und Boulevard-Schreiber kommt zuerst das leichtherzige Urteil über das Schicksal von Flüchtlingen und erst dann die Moral. Wer hingegen selbst schon an Orten wie Afghanistan, Pakistan, Tschetschenien oder Sierra Leone gearbeitet hat - als Diplomat, Wirtschaftstreibender, Journalist, UN-Soldat oder Helfer einer NGO - und die Lage an Orten wie den oben genannten aus Erfahrung kennt, kann über Lehnstuhl-Berufszyniker in den Schreib- und Amtsstuben nur verständnislos den Kopf schütteln.

Das österreichische Asylrecht sieht die Möglichkeit des sogenannten subsidiären Schutzes (§8 Asylgesetz) ausdrücklich vor - wobei die Behörde in den gegenständlichen Fällen der Votivkirchen-Flüchtlinge auf §11 des Asylgesetzes hinweist und eine "innerstaatliche Fluchtalternative" offenbar für zumutbar hält. Also: Wenn es im pakistanischen Swat-Tal - aus dem einige der pakistanischen Votivkirchen-Flüchtlinge kommen - zu gefährlich scheint (dort wurde dem allseits bewunderten Schulmädchen Malala Yousafza von den Taliban ins Gesicht geschossen), wird eben nach Lahore abgeschoben, wo es sicher ist.

Eine Frage, die sich aufdrängt: Warum schiebt der im Vergleich zu Österreich alles andere als reiche Libanon nach dieser Logik nicht hunderttausende syrische Flüchtlinge nach Damaskus ab, wo es doch zumindest in der Damaszener Innenstadt einigermaßen ruhig ist? Eben.

Es wäre nobel gewesen, das Thema Asyl aus dem Wahlkampf - laut dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl die "Zeit fokussierter Unintelligenz" - zu halten. Doch wer im Konjunktiv lebt, kann nur enttäuscht werden.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Zeitung

Sekretariat

Tel.: +43 1 206 99-474

redaktion @ wienerzeitung.at

www.wienerzeitung.at