Asyl - BZÖ-Widmann: "Gesetze sind umzusetzen"

Wien (OTS) - Kritik übte heute der BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann an der inszenierten Entrüstung von Seiten der Grünen, der Kirche und diverser NGOs rund um die sogenannten Votivkirchen-Flüchtlinge. "Diese überzogene Entrüstung ist nicht nachvollziehbar. Auf einen negativen Asylbescheid muss eben in einem Rechtstaat eine Abschiebung erfolgen. Das BZÖ steht für schnelle, faire Verfahren, wo echten Verfolgten schnellstmöglich ein sicherer Hafen garantiert wird, illegale Zuwanderer müssen aber sofort wieder abgeschoben werden. Gesetze sind umzusetzen", so Widmann.

