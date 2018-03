ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe: Ambulanz-Jets am Wochenende vier Mal im Einsatz

Bis zu 800 Anrufe täglich - Urlaubszeit ist Hochsaison für Gelbe Engel der Schutzbrief-Nothilfe

Wien (OTS) - Wenn die Touristen im Sommer die Urlaubsorte stürmen, beginnt für das Team der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe eine besonders arbeitsintensive Zeit. "Derzeit gehen bei der Schutzbrief-Nothilfe des Clubs bis zu 800 Anrufe täglich ein. Das sind doppelt so viele wie an durchschnittlichen Tagen", schildert Michael Tagunoff, Leiter der ÖAMTC-Schutzberief-Nothilfe. "Ein signifikanter Rückgang an Hilferufen ist bis Mitte September nicht zu erwarten." Besonders gefordert waren die Gelben Engel am vergangenen Wochenende, also am 27. und 28. Juli. Allein an diesen zwei Tagen kamen Ambulanz-Jets vier Mal zum Einsatz:

* Ein Wiener wagte auf Malta einen Klippensprung aus rund 15 Metern Höhe ins Meer. Eine folgenschwere Entscheidung, die einen Brustwirbelbruch und die Heimreise im Ambulanz-Jet des ÖAMTC nach sich zog.

* Beim Schwimmen in Albanien wurde ein 33-Jähriger Niederösterreicher von einem Jet-Ski "überfahren" und musste mit Halswirbelbrüchen in ein albanisches Krankenhaus. Nach der Erstversorgung wurde der Patient vom ÖAMTC zur weiteren Behandlung ins AKH Linz geflogen, wo eine sofortige Notoperation erfolgte.

* Eine Familie aus Oberösterreich war bei Verwandten in Sarajewo auf Urlaub. Beim Spielen erlitt die sechsjährige Tochter Verbrennungen zweiten Grades an 50 Prozent der Körperoberfläche. Die junge Patientin wurde vom ÖAMTC zur weiteren Versorgung zurück nach Österreich geflogen.

* Bei einer Wienerin, die während des Urlaubes in Großbritannien über Schwierigkeiten beim Gehen klagte, wurde nach dem Rücktransport im Ambulanz-Jet des ÖAMTC eine schwere Krankheit diagnostiziert.

Große Bandbreite an Schutzbrief-Nothilfe-Leistungen im In- und Ausland

"Nicht nur die Crew des Ambulanz-Jets war an diesem heißen Wochenende ungewöhnlich oft im Einsatz", hält der Leiter der ÖAMTC-Schutzbrief-Nothilfe fest. "Allein vergangenen Samstag und Sonntag hat der ÖAMTC aus dem In- und Ausland weitere 20 Krankenrücktransporte, teils mit Krankenwagen, teils per Linienflug, organisiert." Zusätzlich wurde unter anderem 420 Mal Pannenhilfe im Ausland geleistet, es gab 119 Fahrzeugabschleppungen, 101 Fahrzeugrückholungen, 143 Heimreisen (größtenteils per Mietwagen) sowie 58 Übernachtungen, die vom ÖAMTC organisiert wurden.

Der ÖAMTC-Schutzbrief bedeutet Soforthilfe in Österreich und in allen Reiseländern Europas, auf allen Mittelmeerinseln und in allen Mittelmeerländern, auf den Kanaren, den Azoren und auf Madeira. Er gilt sowohl für den Inhaber als auch dessen Partner und Kinder bis 19 Jahre. Weitere Infos zum ÖAMTC-Schutzbrief sowie zum Weltreise-Krankenschutz - ein Zusatzprodukt mit weltweiter Gültigkeit - findet man unter www.oeamtc.at/schutzbrief.

