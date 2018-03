FP-Gudenus zu Asyl-Erpressern: Grüne und Kirchen treten Rechtsstaat mit Füßen!

Öko-Marxisten unbedeutend, aber Glaubensgemeinschaften müssen sich aus der Politik heraushalten

Wien (OTS/fpd) - Kardinal Schönborn ist "bestürzt", dass dem Rechtsstaat letztlich doch zumindest teilweise zum Durchbruch verholfen wurde. Fuat Sanac, Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft, ist "empört", die Grüne Alev Korun findet es "menschlich nicht hinnehmbar". "Jetzt ist aber Schluss mit lustig", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er erinnert die geistlichen Würdenträger daran, dass es in Österreich das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche gibt. "Das zu ignorieren und sich gleichzeitig auch noch gegen den Rechtsstaat zu stellen, ist ein starkes Stück. Der Staat und die gesetzestreuen Bürger müssen sich gut überlegen, wie sie auf so ein anmaßendes Verhalten reagieren."

Dass die Grüne Alev Korun, selbsternannte Schutzherrin krimineller Ausländer, den Erpressern, die Österreich und seine Bürger monatelang in Geiselhaft genommen haben, die Mauer macht, ist für Gudenus nicht verwunderlich: "Sie zeigt einmal mehr ihre negative Einstellung gegenüber unserer Rechtsordnung und macht sich damit zur Komplizin dieser Menschen. Als auf unsere Verfassung vereidigte Abgeordnete mehr als 8.000 Euro pro Monat zu kassieren, aber dann an den Grundfesten unserer Republik, nämlich den Gesetzen, zu rütteln, ist jedenfalls mehr als schäbig. Nur gut, dass die Grünen in der österreichischen Innenpolitik kaum Bedeutung haben." (Schluss)

