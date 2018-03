MA29: Bauarbeiten B2125 Brücke über das Gleisdreieck Floridsdorf/Katsushikastraße

Wien (OTS) - Instandsetzung der Randabsicherung

Die Brückenbauabteilung der Stadt Wien - MA 29 führt im Zeitraum von August 2013 bis Jänner 2014 auf der Brücke über das Gleisdreieck Floridsdorf folgende Arbeiten durch:

21., Katsushikastraße

Im Bereich der Brücke über das Gleisdreieck in Floridsdorf werden ab 06. August 2013 Instandsetzungsarbeiten an der Brückenrandabsicherung und an den Dehnfugenkonstruktionen durchgeführt.

Aus diesem Grund wird in der Zeit von Montag, 6. August 2013 bis voraussichtlich 20. Dezember 2013 jeweils ein Fahrstreifen pro Richtungsfahrbahn gesperrt. Auf die Dauer von rd. 13 Wochen wird wechselseitig der Geh- und Radweg auf der Brücke gesperrt.

Während der gesamten Bauarbeiten bleibt immer mind. 1 Fahrstreifen pro Richtungsfahrbahn sowie ein Geh- und Radweg am Brückentragwerk frei.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bruecken.wien.at, www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) het

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Thomas Herzfeld

MA 29 - Brückenbau und Grundbau

Telefon: 01 4000-96971