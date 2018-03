AKNÖ lässt Erdbeeren testen: Bio punktet

16 Portionen Erdbeeren - 3 ohne Pestizide

Wien (OTS/AKNÖ) - Herr und Frau Österreicher essen bis zu 4 Kilo Erdbeeren pro Jahr. Die AKNÖ ließ vom Umweltbundesamt testen, ob und wie sehr die Früchte mit Pestiziden belastet sind. Von 16 Proben waren nur drei frei davon. Fazit: Auf Bio ist Verlass und der Preis entscheidet nicht über die Qualität.

Wie viel Pflanzenschutzmittel enthalten spanische, italienische und österreichische Erdbeeren? 16 Portionen wurden in zwei Etappen im Supermarkt, bei Diskontern und Marktstandln gekauft: einmal kurz vor der Haupternte in Österreich am 25. April und einmal zu Beginn der Hauptsaison am 11. Juni. Die AKNÖ ließ sie auf über 500 verschiedene Pestizide testen.

Pestizide in 13 Proben

In 12 Proben wurden Pestizide gefunden, die laut Lebensmittelgutachten aber alle unter den vorgeschriebenen Höchstwerten lagen. Fünf Proben aus Österreich, Italien und Spanien enthielten Pestizide, bei denen der Gehalt unter der Bestimmungsgrenze lag. Weitere drei Proben aus Österreich und Spanien lagen über der Bestimmungsgrenze und konnten als noch akzeptabel eingestuft werden.

Grenzwert überschritten

Die letzte und 16. Probe musste auch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften beanstandet werden. Sie enthielt insgesamt 8 verschiedene Pestizide von denen sich eines nicht in den Verordnungen befindet und damit in einer nicht zulässigen Menge vorliegt. Die Erdbeeren stammten aus Italien und wurden am Naschmarkt vor der österreichischen Haupterntezeit gekauft.

Offiziell unbedenklich: 6 Pestizide

Noch immer offiziell als unbedenklich gilt eine Probe mit sizilianischen Erdbeeren, in der sechs verschiedene Pestizide nachgewiesen werden konnten und deren Gesamtkonzentration bereits über 0,35 mg/kg lag. "Ein Zustand, den man sich als Konsument nicht wünscht. Auch wenn es nicht immer ohne Pestizide geht, ist ein Minimum anzustreben. Die AKNÖ ist für eine übersichtliche Festsetzung von Höchstwerten", sagt Bohacek.

EU-Höchstwerte für jedes Lebensmittel anders

"Die gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgrenzen für Pestizidrückstände sind äußerst unterschiedlich. Es gibt hunderte Pestizide und für die, die verwendet werden dürfen, gibt es für jedes Lebensmittel unterschiedliche Werte", erklärt Bohacek. Nimmt man z.B. das Pestizid Fludioxonil ist für Erdbeeren der erlaubte Höchstgehalt 3 mg/kg und für Pflaumen 0,5 mg/kg. "Pestizide werden hauptsächlich über Nahrung und Wasser aufgenommen. Da immer mehr und neuartige Pestizide in Umlauf kommen, ist eine laufende Kontrolle notwendig", meint Dr. Sigrid Scharf, Leiterin der Abteilung organische Analysen im Umweltbundesamt

Unbelastet

Unter den unbelasteten Proben waren Bio-Erdbeeren aus Österreich und "auch ganz normale Erdbeeren aus Spanien, eingekauft am 25. April", sagt AKNÖ-Umweltexperte DI Helmut Bohacek.

Zwei Proben kommen aus dem Biolandbau, erstanden im Supermarkt bzw. in einem Familienbetrieb. Die einzige Nicht-Bio-Probe, die unbelastet war, kommt aus Spanien und wurde beim Diskonter gekauft.

Preis kein Richtwert

Der Preis kann nicht als Richtwert genommen werden. "Bei den drei schlechtesten Proben sind die billigsten und die teuersten dabei", sagt AKNÖ-Umweltexperte DI Helmut Bohacek. Ein Kilo kostete hier zwischen 2,80 und 9,80 Euro. Auch die unbelasteten Proben fallen in diesen Bereich: Sie kosten zwischen 3,99 Euro und 8,30 Euro.

Fazit: "Kaufen Sie heimische Erdbeeren zur Hauptsaison, am besten Bio, und wenn Sie außerhalb der Saison Erdbeeren wollen, Bioware aus dem Ausland. Dann können Sie nächstes Jahr nichts falsch machen", sagt Bohacek.

Die Ergebnisliste finden Sie auf noe.arbeiterkammer.at.

