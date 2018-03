Margareten: Peter Campa liest Texte zum Sommer in Wien

"Saure Gurken Zeit" am 31.7. in der Anzengrubergasse 19

Wien (OTS) - Das aus acht Veranstaltungen in den Monaten Juli und August bestehende Literatur-Festival "Summer in the City - Summa in da Stadt 2013" wird am Mittwoch, 31. Juli, mit einer Lesung des Schriftstellers Peter Campa fortgesetzt. Beginn des Rezitationsabends ist um 19.30 Uhr. Der seit 2004 im 5. Bezirk aktive Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) ist der Organisator des Festivals. Die ehrenamtlichen Vereinsleute sind gerade in der Urlaubssaison um eine gute "literarische Nahversorgung" in Margareten bemüht. Weswegen das Kultur-Team für seine Aktivitäten das Motto "Saure Gurken Zeit" festgelegt hat, gibt es der Zuhörerschaft am Beginn der Lesungen bekannt. Der Wiener Peter Campa, Jahrgang 1954, veröffentlichte bereits einige Bücher ("Auf der Reise", "Die zweite Reise", "Paul Wolf und die Katze Ursula", "Der ganz normale Franz", u.a.) und hat für den Leseabend am Mittwoch verschiedenste Texte rund um das Thema "Das sommerliche Wien" vorbereitet. Wer im Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19 all die Sommer-Geschichten aus der Wienerstadt hören will, gibt dafür eine Spende (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränke). Auskünfte: Telefon 0699/19 66 22 42, E-Mail readingroom @ chello.at.

