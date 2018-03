Dem Papst der Armen flogen die Herzen zu (von Nina Koren)

Franziskus scheucht die Gläubigen in die Welt hinaus.

Graz (OTS) - Es war seine erste Auslandsreise als Papst, und er hat die Herzen der Pilger im Sturm erobert: Drei Millionen Menschen, weit mehr als erwartet worden waren, jubelten Franziskus bei der Abschluss-Messe in der brasilianischen Hauptstadt zu. Ein Heimspiel:

Der Papst aus Argentinien winkte, strahlte, busselte und fühlte sich auf seinem Herkunftskontinent sichtlich wohl. Anders als die Organisatoren, die den Papst schon zu Beginn in einen Verkehrsstau inklusive Sicherheitslücke gelenkt hatten und Zweifel weckten, ob das Gastgeberland der nächsten Fußball-WM seiner Rolle gewachsen sein wird.

Obwohl Franziskus, etwa mit seiner klaren Absage an eine Liberalisierung der Drogenpolitik, im freizügigen Brasilien für Kontroversen sorgte und selbst vor Begriffen wie "Teufel" und "Sünde", die dem Zeitgeist abhanden gekommenen sind, nicht zurückschreckte, wurde er wie ein Rockstar gefeiert. Fiat statt gepanzertes Papamobil: Der Papst traf mit seinem offenen, bescheidenen Auftreten den Nerv der Jungen. Franziskus verstand die Brasilien-Reise als Auftakt, seiner Kirche jenen Schwung zu verleihen, den sich sein Vorgänger Benedikt von einem jüngeren Nachfolger erhofft hatte. Auch in Lateinamerika kamen der Kirche in den vergangenen Jahren die Schäfchen abhanden; evangelikale Freikirchen und Sekten gewinnen an Zulauf. Der Papst sandte hier mit seinem Besuch in den Armenvierteln von Rio eine klare Botschaft an seine Priester: Sie sollen nicht warten, dass das Volk in ihre Kirchen findet, sondern mutig hinausgehen in die Welt, zu den Armen. "Man muss in die Favelas gehen, um Christus zu suchen und zu dienen", mahnte er mit den Worten Mutter Teresas.

Doch seine Botschaft nimmt alle Gläubigen in die Pflicht. Brasiliens ungeduldige Jugend, deren Zorn über Korruption, Willkür und die immer tiefer werdenden sozialen Gräben sich in den vergangenen Monaten in Massenprotesten entluden, hatte sich vom Papst der Armen klare Worte erwartet. Die Konfrontation mit den Mächtigen, die sich manche erhofft haben mögen, blieb aus; was die Jungen erhielten, war ein flammender Appell und Auftrag: "Zwischen der egoistischen Gleichgültigkeit und dem gewalttätigen Protest gibt es eine Option, die immer möglich ist: den Dialog", predigte der Papst.

Sich engagieren, aber miteinander reden statt kämpfen - das war die zentrale Botschaft dieser Reise. Und das ist in Zeiten der Aufstände in Brasilien und in vielen anderen Teilen der Welt eine zutiefst politische und dringend benötigte Botschaft. ****

