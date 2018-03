FP-Jenewein zu Asyl-Erpressern: Kardinal Schönborn soll sich um Christen-Verfolgung kümmern!

Plumpe Einmischung in die österreichische Innenpolitik ist für Wiener FPÖ mehr als befremdlich

Wien (OTS/fpd) - "Bestürzt" zeigt sich der Kardinal, weil in Österreich endlich Gesetze exekutiert werden. Die Asyl-Erpresser sollen, so sein Appell, nicht abgeschoben werden. Dass gerichtlich bestätigt keine Verfolgungsgründe vorliegen, scheint ihm egal zu sein. "Wir hingegen sind bestürzt darüber, dass sich ein hoher geistlicher Würdenträger in die österreichische Innenpolitik einmischt und den Rechtsstaat in Frage stellt", ärgert sich Wiens FPÖ-Landesparteisekretär NAbg. Hans-Jörg Jenewein, "wo sind die Stellungnahmen des Herrn Schönborn zur eskalierenden Christen-Verfolgung im Ausland? Wo sind seine Stellungnahmen zu den Missbrauchsskandalen in katholischen Einrichtungen in Österreich?" Jeneweins gut gemeinter Rat: "Der Kardinal soll doch sein Augenmerk mehr auf die Glaubensgemeinschaft richten und weniger Energie dafür verschwenden, der Caritas eine lukrative Einnahmequelle sichern zu wollen. Das würde auch den dramatischen Mitglieder-Schwund seiner Kirche eindämmen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798