Stronach/Lugar: Team Stronach fordert NR-Sondersitzung zum Thema Lehrerdienstrecht

Klubobmann Lugar: "Jetzt ist es wirklich Zeit, die Blockierer bei der Gewerkschaft zu umgehen!"

wien (OTS) - "Nach dem Scheitern der mittlerweile 33. Gesprächsrunde zum Thema Lehrerdienstrecht zwischen der Regierung und der Gewerkschaft kann der Stillstand nicht weiter akzeptiert werden. Das Team Stronach wird daher schon in der kommenden Woche versuchen, gemeinsam mit den Oppositionsparteien eine Sondersitzung des Nationalrats zum Thema einberufen", kündigt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar an. Man könne, so Lugar, nicht länger zusehen, wie die Bosse der Gewerkschaft, in diesem Fall VP-Mann Fritz Neugebauer, bei einem solch heiklen und drängenden Thema dem gesamten Land auf der Nase herumzutanzen. Lugars Konsequenz: "Alle Parteien würden bei dieser Sondersitzung die Möglichkeit haben, mit einem parlamentarischen Beschluss die Reform des Lehrerdienstrechtes selbst in die Hand zu nehmen."

Zudem hatte Werner Faymann schon vor Wochen angekündigt, das neue Lehrerdienstrecht auch ohne die Zustimmung der Gewerkschaft im Parlament zu beschließen. Lugar: "Das ist ein hervorragende Gelegenheit, den Kanzler beim Wort zu nehmen. Ansonsten warten wir auf die dringend notwendige Reform unserer Pädagogik möglicherweise noch einmal fünf Jahre." Denn letztlich, so Lugar, schade die monatelange Verzögerung ja nicht nur den Lehrern, sondern allen Beteiligten, also auch den Schülern und ihren Eltern. Lugar: "Es muss endlich Schluss sein mit diesem lächerlichen Eiertanz der Gewerkschaftsbosse!"

