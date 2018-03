Razborcan: Wohnen muss leistbarer werden

Neuregelung der NÖ Wohnbeihilfe und neue Widmungskategorie "Sozialer Wohnbau"

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Leider ist es der Fall, dass sich immer mehr Menschen sorgen müssen, dass sie mit dem, was sie verdienen, bis zum Monatsende ihr Auslangen finden. Grund dafür sind nicht nur gestiegene Energiekosten und Lebensmittelpreise, sondern vor allem auch gestiegene Kosten für ein Grundbedürfnis des Menschen, dem Wohnen", so der Wohnbausprecher der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Gerhard Razborcan. "Die Einführung einer 'allgemeinen Wohnbeihilfe' durch das Land NÖ, welche auch an Mieterinnen und Mieter nicht geförderter Wohnungen mit geringem Einkommen ausbezahlt wird, würde eine enorme Entlastung für viele LandesbürgerInnen, wie zum Beispiel MindestpensionistInnen, AlleinverdienerInnen und kinderreiche Familien, darstellen. Die SPNÖ fordert daher mittels einer Änderung der Richtlinien der NÖ Wohnbeihilfe zu gewährleisten, dass künftig auch Mieterinnen und Mieter nicht geförderter Wohnungen in den Genuss der NÖ Wohnbeihilfe kommen", so Razborcan.

Eine weitere SPÖ-Forderung betrifft die Schaffung einer neuen Grundstückswidmungsgarantie, welche eine günstigere Errichtung von Wohnungen ermöglichen soll. "Derzeit führt das reine Prinzip von privatem Angebot und Nachfrage von Grundstücken vor allem in urbanen Regionen zu einem hohen Preisniveau und Wohnungsengpässen. Zunehmend wird Wohnraum für junge Erwachsene immer weniger leistbar. In den letzten Jahren sind die Mietkosten vor allem im privaten Wohnungssektor explodiert. Zwischen 2000 und 2011 stiegen die Mieten (ohne Betriebskosten) um ca. 40 Prozent, während die Löhne durchschnittlich nur um 25 Prozent erhöht wurden. Das bedeutet, dass die Mieten um ca. zwei Drittel stärker gestiegen sind als die Inflationsrate oder die Löhne", so Razborcan weiter.

"Damit das von den gemeinnützigen Bauträgern im Wohnungsneubau eingesetzte Geld tatsächlich der Bauleistung zugutekommt und nicht zur Befriedigung von überhöhten Preisforderungen der Grundstücksverkäufer eingesetzt werden muss, soll den Kommunen die Möglichkeit zur Schaffung einer eigenen Widmungskategorie 'Sozialer Wohnbau' gegeben werden", so Razborcan abschließend.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Pressesprecher

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at