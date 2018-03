FP-Strache/Gudenus: Geldgierige NGOs und unverantwortliche Politiker sorgen für Asylwerber-Rekord

Wirtschaftsflüchtlinge bringen Vereinen Geld und Rot-Grün die Hoffnung auf Wählerstimmen

Wien (OTS/fpd) - 8.201 Ausländer haben im ersten Halbjahr 2013 in Österreich Asylanträge gestellt - um zwölf Prozent mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahrs. Besonders dramatisch angestiegen ist mit einem Plus von 182 Prozent der Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen aus dem Kosovo. "Österreich und besonders Wien sind zu Magneten für Menschen aus aller Herren Länder geworden, die sich in die soziale Hängematte legen wollen", ärgert sich FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache, "Asyl ist bei uns mittlerweile ein Synonym für Massenzuwanderung in das Sozialsystem." Schuld an dieser Entwicklung seien die zahlreichen NGOs, die mit der Betreuung von Asylwerbern Geld machen.

Ins gleiche Horn stößt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus: "Menschlichkeit ist der Vorwand, Profitgier der wahre Hintergrund!" Unter dem Motto "Alle Rechte für Ausländer, alle Pflichten für Inländer" würden hoch subventionierte Vereine gezielt Menschen ins Land locken. "Jeder Asylwerber, egal ob tatsächlich verfolgt oder nicht, lässt bei diesen NGOs die Kassa klingeln", weiß Gudenus.

Tatkräftig unterstützt würden die Vereine dabei von Sozialisten und Grünen. "Sie überschütten zunächst NGOs und Asylbetrüger mit Millionen - in Wien, wie der Rechnungshof aufgedeckt hat, sogar auf illegale Weise - und wollen dann die mit dem Geld der Steuer- und Gebührenzahler abhängig gemachten Ausländer in der Hoffnung auf Wählerstimmen möglichst rasch einbürgern", so Gudenus.

Asyl ist für die Freiheitlichen ein ganz hohes Gut. Strache: "Dieses mit Hilfe von vereinsmäßig organisierten Geschäftemachern und unverantwortlichen Politikern zu missbrauchen, wie es so viele Fremde tun, ist erbärmlich." Österreich sei von sicheren Drittstaaten umgeben, die Asylwerber daher gemäß Dublin-II-Abkommen fast ausschließlich Illegale. "Dieser Missbrauch muss die umgehende Rückführung in die Heimat und ein Einreiseverbot nach Österreich zur Folge haben", fordert Strache. Zudem sei Asyl ein Recht auf Zeit. Die zwei FPÖ-Politiker stellen klar: "Einbürgerungen sind also völlig verfehlt. Fällt der Verfolgungsgrund weg, heißt es selbst für ehemals tatsächlich Verfolgte, Abschied nehmen. Daher müssen regelmäßig entsprechende Überprüfungen stattfinden." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798