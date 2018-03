"trend": Richard Lugner legt Vermögen offen

Mit seinen 135 Millionen Euro begehrt der 80-jährige Baumeister einen Platz auf der Liste der 100 reichsten Österreicher.

Wien (OTS) - Der Baumeister Richard Lugner hat jetzt erstmals sein Vermögen in Höhe von 135 Millionen Euro offengelegt. Dadurch erhofft er sich, in das Ranking der 100 reichsten Österreicher aufgenommen zu werden, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe. Die übermittelte Aufstellung umfasst im Wesentlichen vier Positionen: Das Shoppingcenter Lugner City in Wien im Wert von 183 Millionen Euro abzüglich der Schulden, ein Immobilienportfolio mit Häusern in der Kaiserstraße (1060 Wien), der Halbgasse (1070) und seiner Privatvilla (1190), den Tiefgaragen rund um die Lugner City sowie Darlehen an verschiedene Firmen. "Für nächstes Jahr gehe ich von einem Anstieg um rund zehn Millionen Euro auf 145 Millionen Euro aus", so der 80-Jährige Unternehmer.

