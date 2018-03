Berlakovich: Werden dürregeschädigten Betrieben helfen

Auch Hilfe aus dem Katastrophenfonds soll ermöglicht werden

Wien (OTS) - Die Hitze und ausbleibende Niederschläge haben in ganz Österreich zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft geführt. Die Hitze/Dürre wird auch über das Wochenende anhalten, es wird der heißeste Tag des Jahres erwartet. Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich hat bereits eine Umfrage in den Bundesländern gestartet, um Klarheit über das Ausmaß der Schäden zu erhalten. "Die Voraussetzungen für die heurige Ernte sind durch die Hitzeperiode sehr schwierig. Klar ist: Wir wollen den betroffenen Bauern so rasch und effektiv wie möglich helfen. Wir haben bereits mit der EU Kontakt aufgenommen, um eine Freigabe von Blühstreifen und Biodiversitätsflächen zu erreichen. Auch eine Hilfe aus dem Katastrophenfonds soll ermöglicht werden, wie wir das in vergangenen Jahren gemacht haben. Mein Ziel ist die Existenzsicherung unserer bäuerlichen Betriebe", so Niki Berlakovich.

