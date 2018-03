Team Stronach NÖ: Wir knüpfen Bedingungen an eine Mitarbeit in der nächsten Bundesregierung

Naderer: Rot, Schwarz und Grün haben keine Alternative zu einer Zusammenarbeit mit dem Team Stronach

Baden (OTS) - "Wenn der NÖ Agrarlandesrat Stefan Pernkopf rechnen kann, wovon auszugehen ist, weiß auch er, dass sich eine Schwarz-Grüne Koalition ohne dritten Partner nach der Wahl im September nie ausgehen kann." Mit diesen Worten kommentierte heute der Obfrau-Stellvertreter des Team Stronach (TS) für NÖ, LAbg. Walter Naderer, ein Interview mit Pernkopf in der Tageszeitung Die Presse.

Naderer: "Offenbar beginnt sich auch in der ÖVP endlich jene durchzusetzen, die in der Fortsetzung der Großen Koalition nichts anders sehen, als Packelei, wie bei den jüngsten Richterernennungen, lähmenden Stillstand, wie bei den Gesprächen mit der Lehrergewerkschaft und gegenseitige Blockade, wie zum Beispiel bei einer überfälligen Steuerreform, der Entlastung des Mittelstandes etc. Wer in der Fortsetzung von Rot-Schwarz sein Heil sucht, meint es nicht gut mit Österreich, notwendige Reformen werden so nie zustande gebracht!"

TS: Unsere Profis arbeiten in den Regierungen professionell

In diesem Zusammenhang verweist Naderer darauf, dass überall dort, wo bisher Vertreter des TS in Regierungen eingezogen sind, vom Verhandlungsbeginn weg Profis professionell arbeiten. Das Team Stronach steht für Regierungsarbeit nach der Nationalratswahl zur Verfügung - realpolitisch haben Schwarz-Grün, aber auch Rot-Grün keine andere Alternativen!

Naderer: "Das ist für uns natürlich an Bedingungen geknüpft, einige davon sind: Beginn einer nachhaltigen Verwaltungsreform, Durchflutung aller politischen Ebenen mit Transparenz, Reduzierung der Einflüsse von den den Parteien nach gelagerten Organisationen, wie Kammern, Bünden und auch der Banken-Lobby."

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach

Walter Rettenmoser

Kommunikation

Tel.: Tel.: 0664 156 52 14

walter.rettenmoser @ teamstronach.at