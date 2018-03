Rauch: Preisvergleich belegt - Rot-Grünes Wien kennt keinen Genierer

OVP fordert Gebühren-Bremse – Wiener Haushalt zahlt um mehr als 300 Euro zu viel für Strom und Gas

Wien, 27. Juli 2013 (ÖVP-PD) Ein Preisvergleich der Strom- und Gaskosten zeigt, was die Wienerinnern und Wiener jedes Monat auf ihrem Konto sehen: "Die Wiener Haushalte werden von Rot-Grün praktisch ausgesackelt." Ein Durchschnittshaushalt zahlt in Wien um mehr als 300 Euro oder knapp 20 Prozent mehr für Energie als in Bregenz – "so greifen die Genossen schamlos in die Börsel der Wienerinnen und Wiener", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu einem Bericht in der heutigen "Kronen Zeitung". "Die Sozialisten wollen an das Geld der Steuerzahler: Mit der Häupl-Gebührenlawine, den Faymann-Steuern und skurrilen Ideen wie Straf-Euros auf Überstunden schwächen sie Mittelstand und Familien. Das ist nicht Gerechtigkeit, das ist sozialistische Abzocke." ****

"Die ÖVP fordert eine Gebühren-Bremse statt rot-grüner Abzocke. Dazu hat Michael Spindelegger einen klaren Plan für leistbares Leben vorgelegt: Transparenz bei Gebühren, Senkung der Lohnnebenkosten und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Denn Tatkraft und Fleiß müssen sich auszahlen", so der ÖVP-Manager, der abschließend festhält: "Dort wo die Sozialisten regieren, wurde und wird schamlos abkassiert: Müllgebühr, Wasser, Parkgebühren, Abwasser, Fernwärme, Gas und Strom wurden in den vergangenen zwei Jahren in Wien, Salzburg, Linz und St. Pölten am stärksten angehoben. So holen sich die Sozialisten ein Körberlgeld von den Steuerzahlern. Die ÖVP geht mit ihren Vorschlägen für ein leistbares Leben einen anderen Weg: So bleibt den Österreichern mehr Netto vom Brutto."

