ROYAL CANIN sucht endlich Gespräch mit VIER PFOTEN

Treffen am Dienstag in Wien - VIER PFOTEN will Lösung für misshandelte Bären

Wien/Paris (OTS) - Nachdem VIER PFOTEN vergangenen Dienstag ein Video über illegale Bärenkämpfe in der Ukraine veröffentlicht hatte, die von ROYAL CANIN gesponsert wurden, trat der französische Tierfutter-Produzent am gestrigen Freitag endlich mit der Tierschutzorganisation in Kontakt. Kommenden Dienstag wird in Wien ein Gespräch zwischen ROYAL CANIN und VIER PFOTEN stattfinden.

VIER PFOTEN geht es dabei ausschließlich um eine nachhaltige Lösung für die 15 bis 20 Bären, die derzeit noch in der Ukraine für solche grausamen Kämpfe missbraucht werden. Von ROYAL CANIN erwartet VIER PFOTEN sich Unterstützung bei der Errichtung artgemäßer Unterkünfte für die Tiere.

Ausdrücklich bedanken möchte sich VIER PFOTEN auch bei all jenen, die über Social Media ihre Unterstützung bekundet haben. Das Video vom so genannten Bair Baiting wurde bislang 130.000 mal auf Youtube aufgerufen. Mittlerweile haben sich auch zehntausende User dem Protest von VIER PFOTEN angeschlossen und Emails an ROYAL CANIN verschickt.

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Heli Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn, Ukraine und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.at

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Penz

Press Office Austria

Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org