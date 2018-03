ÖAMTC: Staus in Salzburg und Kärnten

Hitzeschäden am Großen Deutschen Eck

Wien (OTS) - "Es spielt sich schon ab auf der Tauern Autobahn", so die Meldung von ÖAMTC-Stauberater Andreas Stadler bereits kurz nach sieben Uhr morgens am Samstag. Zu dem zweiten Urlauberschub aus Nordrhein-Westfahlen kamen an diesem Wochenende noch die Baden-Württemberger hinzu. Die Folge: Fünf Kilometer Stau und Blockabfertigung auf der A10 vor dem Tauern Tunnel in Fahrtrichtung Süden.

Gegen neun Uhr hatte sich das Staugeschehen zunehmend Richtung Süden verlagert: Zwischen Katschberg Tunnel und dem Knoten Villach gab es abschnittsweise immer wieder Stopp-and-Go Verkehr.

Noch längere Wartezeiten mussten die Urlauber laut ÖAMTC auf der A11 in Kauf nehmen: Vor dem Karawanken Tunnel standen die Kolonnen gut 10 Kilometer zurück, der Zeitverlust betrug über eine Stunde.

Probleme zwischen Rosenheim und Kiefersfelden Auf dem Großen Deutschen Eck wurde der Verkehrsfluss nach Meldungen des ÖAMTC zusätzlich durch Hitzeschäden gebremst: Auf der A93 (Rosenheim Richtung Kiefersfelden) musste die Autobahndirektion Südbayern zwischen Dreieck Inntal und Brannenburg die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h beschränken.

(Forts. mögl.)

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Tel.: +43 (0)1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at