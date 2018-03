"profil": Gstrein: "Habe Zweifel,ob Ulla Berkéwicz die moralische und intellektuelle Integrität hat, den Suhrkamp Verlag zu leiten."

Autor Norbert Gstrein attackiert im Interview Suhrkamp-Chefin Berkéwicz und Suhrkamp-Autor Peter Handke

Wien (OTS) - In der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" nimmt der Tiroler Autor Norbert Gstrein erstmals zu der seit Wochen dräuenden Krise um den Berliner Traditionsverlag Suhrkamp Stellung. Gstrein, dessen 2010 publizierten Schlüsselroman "Die ganze Wahrheit" viele Beobachter als maliziöses Porträt von Suhrkamp-Verlegerin Ulla Berkéwicz interpretierten, stellt im Interview mit "profil" fest: "Ich habe begründete Zweifel, ob Ulla Berkéwicz die moralische und intellektuelle Integrität hat, diesen Verlag zu leiten." Für den Verlag wäre es das Beste, wenn eine neue Geschäftsführung die "alte, die nur mit allen Mitteln zu überwintern versucht, möglichst schnell ablösen würde". Die "großflächige Solidarisierung des Feuilletons mit Ulla Berkéwicz" hält Gstrein für "problematisch - nicht die Solidarisierung mit dem Verlag, nicht die Solidarisierung mit Suhrkamp. Es wird da ja nicht nur für das Überleben von Suhrkamp gekämpft, sondern vor allem für das geschäftliche Weitermachen von Berkéwicz, und das halte ich für falsch." Wie "profil" weiter berichtet, kritisiert Gstrein im Interview auch Peter Handke, der den an Suhrkamp beteiligten Investor Hans Barlach jüngst als "Feind" und "Satan" bezeichnet hatte: "Das muss wohl unter totaler Realitätsverweigerung verbucht werden. Lesen Menschen diese Tirade, müssen sie jedes Vertrauen in Autoren und in die Literatur verlieren. Wir leben in der Realität und nicht in einem Märchenwald, in dem das Wünschen hilft. Die Realität ist nicht böse, wenn sie sich den eigenen Wünschen nicht fügt. Das ist Berkéwicz'sches Denken. Die Realität ist. Punktum!", so der Schriftsteller, von dem im Münchner Hanser Verlag soeben der Roman "Eine Ahnung vom Anfang" erschienen ist. "Und daran muss sich auch ein Autor messen oder messen lassen. Handkes Satan-Sätze schreien da im Grunde nach der Zwangsjacke."

