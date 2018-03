Weltjugendtag: Modifiziertes Programm, Lob aus Österreich

Hauptveranstaltung am Wochenende an der Copacabana statt fernab des Stadtzentrums - Würdigung für Österreichs Teilnehmer durch Faymann, Spindelegger und Glawischnig

Wien, 26.07.13 (KAP) Der katholische Weltjugendtag in Rio de Janeiro steuert am Wochenende auf seinen Höhepunkt zu. Die Gebetsvigil am Samstagabend und der Abschlussgottesdienst am Sonntag, bei dem der Papst und bis zu zwei Millionen Jugendliche erwartet werden, wurden aufgrund unsicherer Wetterlage von einem Ort fernab des Stadtzentrums an die Copacabana verlegt.

Am Freitag traf Papst Franziskus mit jungen Strafgefangenen und deren Begleitern zusammen, ehe er zu Mittag (Ortszeit) das Angelus-Gebet sprach und Jugendlichen aus allen Kontinenten zu einem gemeinsamen Mittagessen empfing.

Am Abend sollte dann ein Kreuzweg mit rund einer Million Jugendlichen an der Copacabana stattfinden. Der Papst wollte zwei Ansprachen halten - am Beginn und zum Abschluss.

Aus Österreich gab es zuletzt viel Lob für den Weltjugendtag und seine Teilnehmer. So zeigte sich Bundeskanzler Werner Faymann per Facebook-Eintrag "beeindruckt" vom Idealismus der 560 jugendlichen Österreicher vor Ort und ihrem Engagement für eine gerechtere Welt, deren Berichte er verfolge.

Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger betonte gegenüber der Katholischen Jugend (KJ), der Weltjugendtag baue "eine Brücke zwischen Religionen und Völkern" und sei "deutliches Signal an die weltweit gesetzten Dialogbemühungen". Er nahm dabei besonders auf das interreligiöse Treffen im Rahmen des Weltjugendtages Bezug.

Grünen-Chefin Eva Glawischnig bezeichnete es gegenüber der KJ als "wichtig, dass sich die Jugend aktiv an der Gestaltung ihrer eigenen Zukunft beteiligt". Ermutigend sei angesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit vielerorts, "dass viele engagierte Jugendliche über die großen Fragen unserer Gesellschaft diskutieren". Das Bemühen um "internationale Solidarität, mehr Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung und ein friedliches Miteinander" brauche die gemeinsame Anstrengung aller Kräfte, "über alle Grenzen hinweg", so Glawischnig.

Detailliertere Informationen, laufende Berichte und Hintergründe zum Weltjugendtag unter www.kathpress.at/brasilien

