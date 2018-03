Lomography steigt in die Topliga bei Kickstarter.com

Die Petzval (D)SLR Art Linse - Lomography launcht auf der crowdsourcing Plattform Kickstarter ein Fotoobjektiv und funded damit 500.000 USD in nur 24 Stunden.

Das Comeback des Jahres: Die erste und beste Portrait Glaslinse aller Zeiten, neuerfunden und hergestellt für (D)SLR-Kameras mit Canon und Nikon Aufsatz!

Charaktersache: Extrem scharf, hohe Farbsättigung, traumhafter Bokeh-Effekt, kunstvolle Vignettierung, große Blendenöffnung/geringe Schärfentiefe

Unverwechselbare Fotos: Spiele mit manuellem Fokus, Schärfentiefe, Wirbeleffekten und anderen Petzval Besonderheiten -eindeutig besser als jegliche Fotobearbeitung!

DAS COMEBACK DES JAHRES

Lomography launcht auf der crowdsourcing Plattform Kickstarter

ein neues Projekt, um eine

Portrait Linse, die 1840 in Wien erfunden wurde, für moderne (D)SLR Kameras wieder auf den Markt zu bringen. Der Launch am 25. Juli 2013 war ein großer Erfolg - in nur 24 Stunden wurden 500.000 USD gefunded. Es ist zu erwarten, dass wir es damit in die Top 10 der Designprodukte landen, die jemals auf Kickstarter angeboten wurden.

Mit dem Launch via Kickstarter

verpflichtet sich Lomography

zu dem Neudesign, der Neukalkulation und Neubemessung der Original Petzval Linse aus 1840, um sie für moderne (D)SLR Kameras zugänglich zu machen. Mit den gleichen einzigartigen Eigenschaften der alten Linse - wie extreme schärfe, hohe Farbsättigung, traumhafter Bokeh-Effekt, große Blendenöffnung/geringe Schärfentiefe - wird das neue Design kompatibel mit analogen Kameras sowie digitalen Kameras sein.

CHARAKTERSACHE

Kreiere den originalen und einzigartigen Look des 175 Jahre alten Bokeh-Effekts mit deiner modernen (D)SLR-Kamera! Die Linse aus russischem Glas hat eine große f2.2 Blendenöffnung, geringe Schärfentiefe und eine Bildfeldwölbung. Die extrem hohe Auflösung im Fokusbereich macht das Objekt im Fokus klar und scharf, während die Elemente, die außerhalb des Fokus liegen, unscharf werden und verschwimmen. Die Originallinse war ausschließlich für Schwarz und Weiß Fotografie gemacht worden, während die neue Lomography Petzval Linse eine hochqualitative Linse ist und sich sehr gut in der modernen, analogen und digitalen Farbfotografie macht!

UNVERWECHSELBARE FOTOS

Ein Petzval Foto erkennt man besonders am scharfen Fokus und dem wunderschönen kreisförmigen Bokeh Effekt im Hintergrund. Dich erwarten zudem eine hohe Farbsättigung, kunstvolle Vignettierung und geringe Schärfentiefe. Die Unverwechselbarkeit der Petzval Fotos kommt vom fantastischen Design der Linse. Du erhältst auf der Stelle einen wundervollen Effekt, welcher Fotobearbeitungsproramme und Fotofilter bei Weitem übersteigt. Die Petzval Linse ist kompatibel mit allen (D)SLR Kameras mit Nikon F und Canon EF Aufsatz. Dies bedeutet, dass du den Petzval Look auf analogen und digitalen Bildern, sowie auf Video festhalten kannst!

Hier kannst du Fotos sehen, die mit dem ersten Prototypen aufgenommen wurden: http://microsites.lomography.de/petzval-lens

Technische Einzelheiten

Brennweite: 85mm

Maximale Blendenöffnung: f/2.2

Blende: Waterhouse Blenden-Set, bis zu F/16

Bildkreisdurchmesser: 44mm

Blickfeld: 30 Grad

Linsenaufsatz: Canon EF und Nikon F

Elektronische Kontakte: Nein

Näheste Fokus-Distanz: 1m

Fokussier-Mechanismus: Gear Rack Focusing

Filtergewinde: 67mm

Mehr Informationen, sowie Produkt und Beispielbilder könnt Ihr HIER HERUNTERLADEN: http://www.ots.at/redirect/lomography

