Salzburger Festspiele - Ministerin Schmied: "Wir brauchen Kunst als gesellschaftlich-soziale Kraft."

Wien (OTS/BMUKK) - "Die Salzburger Festspiele symbolisieren die Kraft der Kunst, sich immer wieder aufs Neue zu erfinden und ihrer Zeit voran zu schreiten. Ihre Strahlkraft weit über die Grenzen Österreichs hinaus, zeigt, was Kunst zu geben im Stande ist." Mit diesen Worten begann Kulturministerin Dr. Claudia Schmied heute ihre Rede anlässlich der feierlichen Eröffnung der 93. Salzburger Festspiele durch Bundespräsident Dr. Heinz Fischer.

"Gerade in unseren unsicheren Zeiten brauchen wir eine persönliche Identität, brauchen wir Sinnstiftung, brauchen wir Kunst als gesellschaftlich-soziale Kraft", so Schmied weiter. "Ohne Kunst und Kultur wäre unser Leben arm. Arm an Erkenntnissen, arm an Emotionen, arm an Empathie."

Besonders lobte Ministerin Claudia Schmied die Initiative El Sistema, der Festspielintendant Alexander Pereira in diesem Jahr viel Raum gegeben hat: "El Sistema steht für die Hoffnung, die Kunst jungen Menschen gibt. Sie ist ein Kontrapunkt zum Mangel an Perspektiven, unter dem so viele Jugendliche auch in Europa leiden. Initiativen dieser Art schaffen einen neuen Optimismus. Dennoch können uns nicht von der Aufgabe befreien, den jungen Menschen Bildung, Arbeit und soziale Sicherheit zu geben."

Abschließend bekräftigte Ministerin Schmied ihr Bekenntnis zur Verantwortung des Staates, Kunst und Kultur zu finanzieren. "Kunst und Kultur braucht auch uns! Wir alle müssen dafür eintreten, dass die Kulturnation Österreich sich die Schätze der Vergangenheit und die Kunst der Gegenwart leisten will und leisten kann.

Entwickeln wir gemeinsam Strategien, Kunst und Kultur noch besser als heute in Europa zu positionieren und auch mit Hilfe der EU-Strukturfonds zu finanzieren. Und selbstverständlich müssen wir die Kulturvermittlung, die Beschäftigung mit Kunst in der Familie und in der Schule intensivieren."

