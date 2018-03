Trockenheit: Wlodkowski fordert Hilfe aus Katastrophenfonds für geschädigte Bauern

Lage in der Landwirtschaft verschärft sich

Graz (OTS) - Die seit Wochen anhaltende Hitze und die ausbleibenden Niederschläge haben bereits zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft geführt. Besonders betroffen sind in der gesamten Steiermark Grünlandflächen auf exponierten Lagen sowie Mais und Kürbis auf Schotter- und Sandböden. Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, verlangt Hilfe aus dem Katastrophenfonds für geschädigte Grünlandbauern und fordert, dass Futter von Ackerblühflächen und Biodiversitätsflächen verfüttert werden darf. "Die heimischen Bauern haben ein extrem schwieriges Jahr zu bewältigen. Nach dem kalten, feuchten Frühjahr folgt jetzt eine bedrohliche Hitzeperiode. Für viele Bauern ist die Ernte in Gefahr -sie brauchen jetzt rasch Hilfe", mahnt Wlodkowski.

Der LK-Präsident fordert Hilfe aus dem Katastrophenfonds für Tierhalter, die in der Grünlandproduktion bereits große Schäden verzeichnen. "Je nach Region fällt der zweite und dritte Grünlandschnitt weitgehend aus. Auf exponierten Lagen ist das Gras bereits vertrocknet und braun. Selbst bei reichlichem Regen wären für heuer nur mehr bescheidene Erträge möglich", erläutert Wlodkowski die brisante Situation und verdeutlicht: "Um Notverkäufe von Rindern und Schafen zu verhindern, brauchen Betriebe, die Futter zukaufen müssen, eine finanzielle Hilfe aus dem Katastrophenfonds." Auch Ackerblüh-und Biodiversitätsflächen sollen für die Futterproduktion genutzt werden dürfen, verlangt der Kammerpräsident - im Normalfall ist dies nur im eingeschränkten Ausmaß oder gar nicht möglich.

"Angespannt ist die Lage auch für Ackerkulturen, insbesondere Mais, Ölkürbis und Soja auf schottrigen, sandigen Böden. Hier sind bereits unterschiedlich große Schäden zu verzeichnen. Es ist zu erwarten, dass die Ernte hier insgesamt unterdurchschnittlich ausfallen wird. Nur zum Teil wurden Dürreversicherungen für diese Kulturen abgeschlossen", erklärt der LK-Präsident.

Extrem wenig Regen im Juli

"Nach dem langen, nasskalten Frühjahr mit teilweisen Überschwemmungen folgte ein extrem trockener Juli. In Waltra (Bezirk Südoststeiermark) betrugen die Niederschläge nur 4% des langjährigen Juli-Durchschnitts. In Judenburg regnete es nur 7%, in Leibnitz 8%, in Graz 15% und in Hartberg sowie Liezen 16% im Vergleich der langjährigen Durchschnittsniederschläge im Juli", teilte Wlodkowski abschließend mit.

