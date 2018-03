Martin Traxl präsentiert den "Kulturmontag aus Salzburg" am 29. Juli in ORF 2

Die Spezialausgabe live aus der Festspielstadt

Wien (OTS) - Erste Highlights von den Festspielen, eine hochkarätige Talkrunde und Michael Ostrowski als Festival-Guide. Martin Traxl begrüßt das ORF-Publikum am Montag, dem 29. Juli 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 zu einer "Kulturmontag"-Spezialausgabe live aus der Fördererlounge im Großen Festspielhaus in Salzburg. Zu Gast sind u. a. Elisabeth Kulman, Matthias Hartmann, Michael Thalheimer, Thaddeus Ropac und Helga Rabl-Stadler. Im Anschluss steht um 0.00 Uhr mit "Across the Universe" eine psychedelische Liebesgeschichte auf dem "art.film"-Programm.

Michael Ostrowski als "Kulturmontag"-Festspiel-Guide:

Er studierte in Oxford, spricht aber unverdrossen steirisch, ist serienweise mit "Vier Frauen" unterwegs und spätestens seit er unabsichtlich Elfriede Ott entführte, einer der erfolgreichsten Filmstars des Landes. Michael Ostrowski gibt exklusiv für den "Kulturmontag" den Festspiel-Guide. Er besucht Rolando Villazón während der Probe zu "Lucio Silla", um sich mit ihm über fernöstliche Kampftechniken auszutauschen, mischt sich beim noblen Cocktailempfang von Nadja Swarovski unter die Gäste und unterhält sich mit Simon Schwarz über dessen Wunsch, im nächsten Jahr die Buhlschaft zu spielen.

"Falstaff" mit Elisabeth Kulman als Postillionin d' Amour Mrs. Quickley:

"Die Rolle hab' ich drauf", sagt Elisabeth Kulman über die durchtriebene Postillionin d' Amour Mrs. Quickley in "Falstaff". Inszeniert wird Verdis Opernkomödie von Damiano Michieletto, der zuletzt in Salzburg "La Bohème" mit Anna Netrebko umsetzte. Der "Kulturmontag" zeigt erste Ausschnitte aus der Produktion; Elisabeth Kulman ist live zu Gast.

Matthias Hartmanns "Lumpazivagabundus":

Eine der zentralen Schauspielproduktionen der Festspiele ist Nestroys "Lumpazivagabundus". Matthias Hartmann hat das liederliche Kleeblatt mit drei Publikumslieblingen besetzt: Nicholas Ofczarek, Michael Maertens und von der Josefstadt holte er Florian Teichtmeister. Der "Kulturmontag" zeigt die Stars bei der Arbeit - Matthias Hartmann kommt direkt nach der Hauptprobe in die Sendung.

Die Jungfrau von Orléans bei den Salzburger Festspielen:

Der Jungfrau von Orléans widmen die Salzburger Festspiele heuer einen kleinen Schwerpunkt: "Jeanne d' Arc" von Walter Brauenfels, Verdis "Giovanna D' Arco" in einer konzertanten Aufführung mit Anna Netrebko und Placido Domingo und Schillers Theater-Klassiker. Diesen inszeniert Michael Thalheimer, einer der meistbeschäftigten Regisseure im deutschsprachigen Raum. Thalheimer will das Publikum Theater in einer Unmittelbarkeit spüren lassen, die oft unbequem ist. Vor zehn Jahren sorgte seine Salzburger "Woyzeck"-Inszenierung für Tumulte bei der Premiere. Der "Kulturmontag" stellt die neue Jungfrau, Kathleen Morgeneyer vor - Michael Thalheimer ist live zu Gast.

Stargalerist Thaddeus Ropac:

Vor 30 Jahren hat alles ganz klein begonnen - auf 60 Quadratmetern in der Salzburger Kaigasse. Heute ist Stargalerist Thaddaeus Ropac ein Global Player mit je zwei Galerien in Salzburg und Paris und starken Expansionsgelüsten nach Fernost. Der "Kulturmontag" bittet den Jubilar live in die Sendung.

Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler

Und last, but not least: Helga Rabl-Stadler, Langzeit-Präsidentin der Festspiele und heute mit mehr Machtfülle ausgestattet denn je, wird dem "Kulturmontag aus Salzburg" ebenfalls die Ehre erweisen.

Der "Kulturmontag aus Salzburg" ist als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) abrufbar.

"art.film": "Across the Universe", 0.00 Uhr, ORF 2

Ausgehend von 30 klassischen Songs der Beatles entwirft der "art.film" "Across the Universe" eine psychedelische Liebesgeschichte zwischen einem britischen Hafenarbeiter aus Liverpool und einem amerikanischen Upper-Class-Girl. Bei den Golden Globes 2008 war er als bester Film - Komödie/Musical und für den Grammy 2008 nominiert. Zum Inhalt: Der britische Dockarbeiter Jude reist in den 60er Jahren illegal in die USA zu seinem Vater, einem Hausmeister einer renommierten Universität. Dort lernt er den gelangweilten Studenten Max Carrigan kennen und verliebt sich in dessen Schwester Lucy. Einer nach dem anderen folgen sie der Hippie-Bewegung nach New York City, wo sie sich in der Wohngemeinschaft von Sadie einmieten. Als Max zur Armee einberufen wird, werden Vietnamkrieg und Friedensbewegung zum Ernst ihres Lebens. Mit Evan Rachel Wood (Lucy), Jim Sturgess (Jude), Joe Anderson (Max Carrigan), Dana Fuchs (Sadie), Martin Luther McCoy (Jo-Jo) u. a. In kurzen Gastauftritten sind weiters Eddie Izzard, Salma Hayek, Joe Cocker und Bono mit dabei. Regie führte Julie Taymor.

