Haubner: 8 von 10 Alpine-Mitarbeiter haben Dank regionaler Unternehmen neuen Arbeitsplatz

Rasche Hilfe durch regionale Lösungen - Landeshauptmann Haslauer positioniert mit Arbeitsstiftung und Bankengipfel Salzburg als Vorzeigebeispiel - ÖVP handelt

Wien, 26. Juli 2013 (OTS) - "Mit Stichtag 25.07.2013 sind 3.919 frühere Alpine-Mitarbeiter wieder in ein Beschäftigungsverhältnis eingetreten. Das sind 82 Prozent - oder anders gesagt: 8 von 10 Mitarbeitern haben wieder einen neuen Arbeitsplatz. Dieses großartige Ergebnis ist in erster Linie der Wirtschaft und den regionalen Unternehmen zu verdanken", betont der Salzburger Nationalratsabgeordnete und Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Peter Haubner. "Politik und Wirtschaft bewältigen die Pleite der Alpine als Team. Hier wird deutlich, dass die ÖVP die Partei mit der Wirtschaftskompetenz ist. Wir wissen, dass Wirtschaft und Arbeit untrennbar miteinander verbunden sind. Dass nicht die Politik die Arbeitsplätze sichert und schafft, sondern die heimischen Betriebe! Und dass ein starkes Land nur von einer starken Wirtschaft getragen werden kann." ****

"Was die betroffenen Alpine-Mitarbeiter und die eingestellten Baustellen in dieser Situation brauchen, ist rasche Hilfe - und die ist uns durch regionale Lösungen gelungen", so Haubner, der vor allem das Engagement von Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hinweist. "Er hat alle Beteiligten an einen Tisch geholt und sorgt gemeinsam mit den regionalen Unternehmen für schnelle, unbürokratische Unterstützung. Es zeigt sich einmal mehr: In kritischen Situationen ist nicht nur Reden, sondern Handeln gefragt! Die Salzburger Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik ist bei Wilfried Haslauer in besten Händen!"

Für alle ehemaligen Alpine-Mitarbeiter, die noch keinen neuen Arbeitsplatz haben, hat Landeshauptmann Haslauer eine Arbeitsstiftung in Salzburg auf den Weg gebracht. Mit einem Volumen von 1,8 Millionen Euro können Weiterbildungen oder Umschulungen finanziert werden. Zur Absicherung von besonders betroffenen Zulieferbetrieben lädt Haslauer außerdem zu einem Bankengipfel ein. "Mit der Arbeitsstiftung und dem Bankengipfel positioniert unser Landeshauptmann Salzburg als Vorzeigebeispiel. Unter ÖVP-Führung wird nicht nur geredet, sondern gehandelt!", betont Haubner abschließend.

