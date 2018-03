Einladung Pressekonferenz: 52 Prozent der nö Landärzte spätestens in zehn Jahren in Pension

Mittwoch, 31. Juli 2013, 10.00 Uhr, Café Landtmann

Wien (OTS) - Bund, Länder und Sozialversicherungen sollen ihren Auftrag ernst nehmen und für die Sicherung und den Ausbau der wohnortnahen medizinischen Versorgung sorgen

Ohne neue und wirksame Steuerungsmaßnahmen wird es in Niederösterreich schon bald zu ernsten Engpässen bei der medizinischen Versorgung auf dem Land kommen, weil der ärztliche Nachwuchs fehlt und leere Arztpraxen immer schwieriger nachbesetzt werden können. Abhilfe schaffen könnte eine bessere Finanzierung längerer Öffnungszeiten, die Beseitigung rechtlicher Hürden für Hausapotheken und familienfreundliche Arbeitsbedingungen für Landärztinnen und Landärzte. Die Unterstützung durch die Politik soll die landmedizinische Versorgung in Niederösterreich sicherstellen. Im Bundes-Zielsteuerungsvertrag für die kommende Gesundheitsreform haben sich Bund, Länder und Sozialversicherungen verpflichtet, gemeinsam an einem Ausbau des "Primary care", also der hausärztlichen Versorgung zu arbeiten. Wie wird das in der Praxis gestaltet werden?

Pressekonferenz: 52 Prozent der nö Landärzte spätestens in zehn

Jahren in Pension



Ihre Gesprächspartner sind:



Präsident OA Dr. Christoph Reisner, MSc, NÖ Ärztekammer

Kurienobmann MR Dr. Dietmar Baumgartner, NÖ Ärztekammer

Dr. Gregor Lukas Skorjanz, Landarzt in Niederösterreich



Datum: 31.7.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Löwel Zimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Anmeldungen unter:

Ärztekammer für Niederösterreich, Pressestelle,

Michael Dihlmann, 0664/1449894

presse @ arztnoe.at, www.arztnoe.at