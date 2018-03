BZÖ-Petzner: Mehr als 100 Beschuldigte in Causa Hypo Alpe Adria

Wien (OTS) - Wie der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner heute auf Basis einer jüngst eingetroffenen schriftlichen Anfragebeantwortung von Justizministerin Karl mitteilt, gebe es in der Causa Hypo Alpe Adria aktuell mehr als 100 Beschuldigte, gegen die ermittelt wird. "Darunter befindet sich auch ein Ermittlungsverfahren gegen 12 Personen, das mittlerweile fast ein Jahr dauert und dessen Basis eine Sachverhaltsdarstellung meinerseits wegen des Kapitalentzugs der BayernLB bei der Hypo und der dadurch bewusst und fahrlässig herbei geführten Notverstaatlichung ist", erklärt Petzner und zitiert dazu wörtlich aus der Anfragebeantwortung von Karl: "Das aufgrund der genannten Anzeige initiierte Ermittlungsverfahren richtet sich gegen ehemalige Organe der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG und ist noch nicht abgeschlossen. Geprüft wird der Verdacht der Untreue, der grob fahrlässigen Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen sowie der Vergehen nach § 255 Abs. 1 Z 1 und 5, Abs. 2 AktG."

Dass die Bayern die Hypo mutwillig an die Wand gefahren haben dürften, zeigt sich für Petzner nicht nur durch das genannte, umfangreiche und langwierige Ermittlungsverfahren, sondern auch durch Zeugenaussagen im aktuellen Prozess, den die BayernLB gegen die Hypo-Mitarbeiterstiftung führt. So habe der einstige enge Pröll-Mitarbeiter und heutige Raiffeisen-Mitarbeiter Michael Höllerer gestern ausgesagt, die Bayern hätten kurzfristig Liquidität aus der Hypo abgezogen, Kreditlinien gekündigt und nannte dies "die Ursache für die Notverstaatlichung". Dazu der stellvertretende BZÖ-Klubobmann: "Die BayernLB hat mit diesem kriminellen Akt einen milliardenschweren Schaden für die Hypo und den Steuerzahler angerichtet. Ich werde nicht müde werden, das anzuprangern und alles zu tun, damit die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden!"

In diesem Zusammenhang erhofft sich Petzner ein konsequentes und unbeirrtes Vorgehen der Justiz, auch wenn die Strafverfolgung dieser Causa in die höchsten Kreise der bayrischen Politik und Münchner Bankenszene reiche. "Ich betone das deswegen, weil mir auch Informationen vorliegen, dass etwa in einer anderen Hypo-Causa auf Druck von Raiffeisen fertig ermittelte Komplexe der SOKO Hypo seitens der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt werden, weil Raiffeisen in die Malversationen verwickelt ist", so der stellvertretende BZÖ-Klubobmann, welcher in diesem Zusammenhang explizit die Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt nennt. "Sollte hier die Aufklärung durch einige Giebelkreuzler weiter blockiert werden, werde ich das im Parlament und mit weiteren parlamentarischen Anfragen an die Justizministerin zum Thema machen", so Petzner.

