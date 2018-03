Europas Brauer suchen das beste Bier-Foto 2013

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Faces of Brewing 2013: Out for a beer" veranstalten "The Brewers of Europe", seit mehr als 50 Jahren Standesvertretung und Sprachrohr der europäischen Brauer gegenüber europäischen und internationalen Organisationen, einen großen Fotowettbewerb. Die mittlerweile dritte Auflage dieser beliebten Aktion steht heuer ganz im Zeichen der jeweils lokalen Gastronomie.

Für die originellsten Abbildungen gibt es hochwertige Fotoausrüstungen zu gewinnen. Und den Siegern winkt eine Reise nach Brüssel zum Gala Dinner "Beer Serves Europe". Der Verband der Brauereien Österreichs unterstützt diesen Wettbewerb - die besten Bierfotos können bis zum 30. September 2013 eingereicht werden. "Die Gastronomie leistet einen wesentlichen Beitrag für Europas Wirtschaft, schafft Arbeitsplätze und Wohlstand und ist gerade für die europäischen Brauer ein unverzichtbarer Partner. Bier ist nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa ein wesentlicher Kulturbestandteil. 3500 europäische Brauer produzieren täglich das bierige Kulturgut und gehen verantwortungsbewusst mit ihrer lokalen Gesellschaft um", betont in diesem Zusammenhang Mag. Jutta Kaufmann-Kerschbaum, Geschäftsführerin des Verbandes der Brauereien Österreichs.

Raus auf ein Bier

Um den gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Beitrag der Gastronomie hervorzuheben, wurde für den Fotowettbewerb 2013 das Thema "Out for a beer - Raus auf ein Bier" ausgewählt. Gesucht werden Fotos von traditionellen Stamm-Beisln, Bars, Veranstaltungen oder Biergärten - mit oder ohne LieblingskellnerIn. Und selbstverständlich soll Bier in seiner regionalen Sortenvielfalt vertreten sein - ohne dabei eine bestimmte Bier-Marke stark in den Vordergrund zu stellen. Es geht vielmehr darum, ganz Europa den Charme der jeweiligen lokalen Bier-Community zu vermitteln.

Bis Brausilvester können alle mitmachen

Bis Brausilvester (30. September 2013) - dem bierigen Höhepunkt des traditionellen Braujahres - können Fotos eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 21 Jahre - mitmachen ist kostenlos! Im Oktober 2013 ermittelt eine hochkarätige, internationale Jury die Gewinner. Neben der Chance, in ausgewählten Online- und Print-Publikationen der europäischen Brauer vertreten zu sein, gibt es professionelle Kameraausrüstungen im Wert von über 1000 Euro zu gewinnen. Der/Die SiegerIn des Wettbewerbs wird zudem zum Gala Dinner "Beer Serves Europe" inkl. Flug und Übernachtung nach Brüssel eingeladen, wo die besten Fotos der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Fotos sind direkt unter

http://www.facesofbrewing.eu/#/submit-your-picture einzureichen.

Weitere Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb finden Sie unter

http://www.facesofbrewing.eu/#/home oder per Mail an

info@facesofbrewing.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Verband der Brauereien Österreichs

Annemarie Lautermüller, Bakk.phil.

Zaunergasse 1-3, 1030 Wien

Tel.: +43(0)1 713 15 05

www.bierserver.at