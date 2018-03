WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Bulgarien tanzt auf dem Protestvulkan - von Eva Konzett

Auf Twitter, dem Wohnzimmer der internetaffinen Welt, organisieren sich die Aktivisten

Wien (OTS) - Kreativität ist gemeinhin eine Eigenschaft, die jungen Menschen zugeschrieben wird - eine Prämisse, die sich in den gegenwärtigen Protesten in Bulgarien wiederfindet: Die Demonstrationen, die seit eineinhalb Monaten ununterbrochen gegen die Regierung im Speziellen und für die Zerschlagung der engen Bande zwischen Politik und Wirtschaft allgemein durch das Land ziehen, sind in ihrer Form vielseitig und jenseits der trillernden und schimpfenden Menge innovativ: Aus Dank an die Botschafter von Frankreich und Deutschland, welche gemeinsam die Proteste und ihre Anliegen öffentlich unterstützten, bildete eine Gruppe vor der französischen Botschaft das berühmte Freiheitsgemälde von Eugene Delacroix als Standbild (und mit der für Proteste mittlerweile obligatorischen blanken Brust) nach, vor dem deutschen Hause rissen Demonstranten symbolisch eine Berliner Mauer aus Pappe nieder.

Zuvor hatten sie mit großen Lettern "Mafia" daraufgeschrieben. Unter dem Hashtag-Wortspiel #DANSwithme organisieren sich die Aktivisten auf Twitter, dem Wohnzimmer der internetaffinen Welt - hatte doch die Ernennung eines dubiosen Medienmoguls zum Chef des bulgarischen Inlandsgeheimdienstes DANS die Proteste ausgelöst.

In Bulgarien geht die Jugend auf die Straße. Gut ausgebildet, mit allen technologischen Neuerungen des ausgehenden zweiten Jahrtausends vertraut und aufgewachsen bläst sie zum Aufstand gegen das gesamte Polit-Establishment - im Wissen, dass ein reiner Regierungswechsel das intime Verhältnis zwischen Politik, Wirtschaft und willigen Medien nicht beenden wird.

Die bulgarischen Regierungen haben sich im Fach Makroökonomie lange gut in der Rolle von Brüssels Einserschüler gefallen. Mit stabilen Kennzahlen und niedrigen Steuern legte Sofia die Köder auch für ausländische Investoren aus. Über dieser Anstrengung wurde indes die Sorge um die Mehrheit der Bürger und die Pflege einer sich entwickelnden Justiz vergessen sowie die Augen vor korrupten Gewohnheiten geschlossen. Bulgariens Plätze in den einschlägigen Rankings zeugen davon. "Die heutige Jugend ist grässlich. Sie hat nicht den geringsten Respekt vor gefärbten Haaren", hat Oscar Wilde einmal ironisch gesagt. Die jungen Bulgaren tun recht daran, die grauen Stellen darunter zu entlarven.

