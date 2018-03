Photovoltaikförderung: 28 Millionen Euro stehen bereit

Pernkopf: Zwei Sonnentage liefern Wochenstromverbrauch

St. Pölten (OTS/NLK) - Wer jetzt eine Photovoltaikanlage plant, kann bis zu 1.500 Euro an Förderung vom Klima- und Energiefonds bekommen. Aktuell stehen noch 28 Millionen Euro für etwa 19.000 Anlagen zur Verfügung. Gefördert werden maximal fünf Kilowatt-Peak je Anlage, die Förderpauschale pro Kilowatt-Peak beträgt 300 Euro. Gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen, zum Beispiel in der Fassade oder als Sonnenschutz, werden mit 400 Euro pro Kilowatt-Peak gefördert. Die Einreichung ist bis Ende November online unter www.pv2013.at möglich. In der Folge muss die Anlage innerhalb von zwölf Wochen errichtet werden.

"Eine durchschnittlich große fünf Kilowatt-Peak-Anlage produziert an zwei Sonnentagen etwa 70 Kilowattstunden oder so viel, wie ein Vier-Personen-Haushalt pro Woche verbraucht", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf. "Über das Jahr betrachtet, kann eine vierköpfige Familie mit einer vier bis fünf Kilowatt-Peak-Anlage ihren Stromverbrauch decken. Die sommerlichen Überschüsse werden dabei ins Stromnetz eingespeist, und an sonnenarmen Wintertagen wird die Energie aus dem Netz bezogen", meint Pernkopf.

Die Spezialisten der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich sind am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen 9 und 15 Uhr bzw. am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 02742/221 44 bzw. unter e-mail energieberatung @ enu.at, www.energieberatung-noe.at und www.enu.at erreichbar. Nähere Informationen auch unter www.enu.at/enu-hilft-bei-einreichung-fuer-pv-foerderung.

