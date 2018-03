Mit der Trade Buyer ID Card erhalten Besucher ab sofort bequem Zugang zu allen Schmuckmessen von UBM Asia

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die Jewellery Group von UBM Asia (www.jewellerynetasia.com), Veranstalter der führenden Schmuckmesse der Welt, kündigt an, dass alle Besucher mit der Trade Buyer ID Card ab sofort kostenlos und unverzüglich Zugang zu allen Schmuck-, Modeschmuck- und Accessoires-Messen von UBM Asia in Festlandchina, Deutschland, Indien, Japan, Singapur, der Türkei, Hongkong und Taiwan erhalten werden, ohne sich zur Teilnahme an den Messen anmelden zu müssen.

Das Trade Buyer ID-Projekt wurde im Juni 2012 ins Leben gerufen, um Besuche auf den Schmuckmessen von UBM Asia in Hongkong und Festlandchina nach erfolgter Anmeldung einfacher und angenehmer zu gestalten. Aufgrund der überaus erfolgreich verlaufenen Einführung und der positiven Rückmeldungen von Schmuckeinkäufern hat sich UBM Asia dazu entschieden, Haltern der Trade Buyer ID einen direkten Zugang zu all seinen weltweiten Schmuckmessen zu ermöglichen. Anstatt sich einen Zugangsausweis für jede einzelne Schmuckmesse besorgen zu müssen, können Besucher nun einfach ihre Trade Buyer ID Card vorzeigen und erhalten unmittelbar Zugang zur gewünschten Messe. Bis zum heutigen Tage haben bereits über 10.000 Schmuckeinkäufer aus 92 Ländern und Regionen Trade Buyer ID Cards erhalten.

Besucher, die sich noch kein Upgrade ihres Zugangsausweises gesichert haben, müssen nichts weiter tun, als den Trade Buyer ID Card-Serviceschalter auf der AsiaWorld-Expo zu besuchen und dort ihre Ausweispapiere vorzuzeigen. Alternativ können sie im Zuge der September Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2013 auch persönlich im Hong Kong Convention & Exhibition Centre erscheinen, um ein Upgrade ihres Zugangsausweises zu erhalten. Die Trade Buyer ID Card ist bis Dezember 2015 gültig.

"Unsere Verbesserungen der Trade Buyer ID bedeuten für Einkäufer, dass sie sicherlich direkter und müheloser Zugang zu unseren Veranstaltungen erhalten. Mit diesem Projekt machen wir einen wichtigen Schritt nach vorn und gestalten das Messeerlebnis für unsere Besucher noch bequemer und nahtloser", so Wolfram Diener, Senior Vice President von UBM Asia Ltd.

Kommentare von Schmuckeinkäufern

Herr Asavin Naetsawan von Saket Inter Co Ltd, einem Exporteur und Importeur von Edelsteinen aus Thailand, erklärte: "Dies ist mein erster Besuch auf der June Fair und ich war von der Gesamtorganisation und insbesondere von der Trade Buyer ID überaus beeindruckt. Dies ist eine hervorragende Idee, mit der ich sehr viel Zeit sparen kann, da ich mich für jede Messe von UBM Asia, an der ich teilnehmen möchte, nicht mehr einzeln anmelden muss."

Herr Shajahan von Gem Mines, einem Schmuckstein-Großhändler aus Malaysia, sagte: "Ich habe die June Fair schon viele Male besucht, um Diamanten, Schmucksteine und feinste Juwelierwaren einzukaufen. Die angebotenen Produkte sind qualitativ hochwertig und zu konkurrenzfähigen Preisen erhältlich. Ich schätze die Trade Buyer ID, weil sie für Besucher wie mich sehr bequem ist."

"Das Konzept hinter der Trade Buyer ID ist exzellent und wird noch mehr gewerbliche Einkäufer dazu ermutigen, die von UBM Asia veranstalteten Schmuckmessen zu besuchen. Dies ist mein insgesamt zehnter Besuch auf der June Fair und jedes Jahr wird die Produktauswahl vielfältiger", so Frau Nina A Podgornaya, die für die Trade House Jewellery aus Russland tätig ist.

UBM Asia, Veranstalter der professionellsten internationalen Schmuckmessen der Welt, bietet vielfältige Möglichkeiten im weltweiten Schmuckhandel. Die Schmuckmessen von UBM Asia ziehen über 100.000 gewerbliche Einkäufer und mehr als 9.500 Aussteller aus aller Welt an. Die September Hong Kong Jewellery & Gem Fair ist mit über 3.500 Ausstellern und fast 52.000 Besuchern die weltweit führende Veranstaltung für feinste Juwelierwaren. Die June Fair ist Asiens größte internationale Schmuckmesse zur Jahresmitte. Darüber hinaus veranstaltet UBM Asia Schmuckmessen in Shenzhen, Hangzhou und Schanghai (China), in Chennai, Delhi, Hyderabad, Kalkutta und Mumbai (Indien) sowie in Japan, Istanbul (Türkei), Singapur, Taiwan, Freiburg (Deutschland) und im russischen Moskau und St. Petersburg.

2. Informationen zu UBM Asia (www.ubmasia.com)

UBM Asia Ltd befindet sich im Besitz von UBM plc, einem an der Londoner Börse notierten Multimedia-Unternehmen. UBM Asia ist der führende Messeveranstalter Asiens und der größte gewerbliche Veranstalter in Festlandchina, Indien und Malaysia. UBM Asia hat seine Firmenzentrale in Hongkong, unterhält Tochtergesellschaften in ganz Asien und ist mit über 30 Niederlassungen und mehr als 1.200 Mitarbeitern in 25 Großstädten umfassend präsent. Das Unternehmen blickt auf eine über 30-jährige Firmengeschichte zurück. Mit 160 dynamischen Face-to-Face-Veranstaltungen, 75 hochprofessionellen Konferenzen, 28 zielorientierten Handelspublikationen, 18 rund um die Uhr verfügbaren Branchenportalen und virtuellen Veranstaltungen, an denen über 1 Million erstklassige Aussteller, Besucher, Konferenzteilnehmer, Werbetreibende und Abonnenten aus aller Welt teilnehmen, ist das Unternehmen in 19 verschiedenen Marktsektoren aktiv. Wir bieten vielfältigen globalen Service aus einer Hand, stellen den Kontakt zwischen hochwertigen Unternehmen her und bieten qualitativ erstklassige Marktnachrichten und Online-Handelsnetzwerke. UBM Asia verfügt über umfassende Niederlassungsnetze in China, Südostasien und Indien - den drei wachstumsstärksten Märkten für B2B-Veranstaltungen der Welt. UBM China unterhält 11 Niederlassungen in Großstädten auf dem chinesischen Festland, darunter in Peking, Schanghai, Guangzhou, Hangzhou, Chengdu und Shenzhen, wo wir über 60 Messen und Konferenzen veranstalten. In der ASEAN-Region operiert UBM Asia über seine Niederlassungen in Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur, Vietnam und den Philippinen und veranstaltet über 50 Events. Die UBM India-Teams in Mumbai, Neu-Delhi, Bangalore, Chennai und Hyderabad organisieren jedes Jahr 20 Messen und 60 Konferenzen im ganzen Land.

