Wahlkampfkosten - BZÖ-Korak zu Kärntner SPÖ: "Wasser predigen und Wein trinken"

Klagenfurt (OTS) - Nachdem heute bekannt wurde, dass neben der FPK auch die SPÖ die per Gesetz beschlossene Wahlkampfkostenobergrenze überschritten hat, attackiert BZÖ-LAbg. Wilhelm Korak die SPÖ in Kärnten scharf: "Typisch Rot. Wasser predigen und Wein trinken. Gerade jene Kärntner SPÖ unter Kaiser, die so auf die Einhaltung der Wahlkampfkostenobergrenze gepocht hat, bricht sie. Nun müssen - wie im Gesetz vorgesehen - Kürzungen und Streichungen bei den Partei- und Klubförderungen vorgenommen werden".

Verwundert ist Korak zudem über die Reaktion des Landeshauptmannes:

"Die SPÖ hat die Wahlkampfkostenobergrenze einfach ignoriert und ist dabei ertappt worden. Statt einem Schuldeingeständnis kommt von Kaiser nur der Vorschlag, ein mit unzähligen Graubereichen behaftetes Gesetz weiter aufzuweichen. Der SPÖ ist nichts zu peinlich, um noch irgendwie Förderungen für das kommende Jahr zu erhaschen. Die Menschen im Land haben es satt, ständig belogen zu werden. LH Kaiser soll für seinen miesen Trick bei der Wahlkampfkostenobergrenze endlich Verantwortung zeigen", verlangt Korak.

