Haubner unterstützt Vorschlag von Lehrergewerkschafter Kimberger

Nach deutschem Vorbild flächendeckend Vereine für tägliche Bewegung in der Schule einsetzen

Wien (OTS) - SPORTUNION Präsident Abg. z. NR Peter Haubner nimmt den Ball des Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft Paul Kimberger gerne auf. Kimberger hat in der heutigen Ausgabe der Salzburger Nachrichten vorgeschlagen, dass vermehrt Sportvereine das Angebot einer täglichen Bewegungseinheit an den Schulen übernehmen sollen. In Deutschland zeigen Kooperationsmodelle zwischen Unterrichtsministerien und Landessportbünden in einzelnen Bundesländern wie zB Nordrheinwestfalen seit Jahren vor, wie es in der Praxis funktionieren kann.

"Es freut mich, dass wir auch von Seiten der Lehrer Unterstützung für unser Angebot an Bildungsministerin Claudia Schmied erhalten. Als Bildungspartner Sport stehen wir für die Schulen und Schulerhalter mit unseren 14.000 Sportvereinen bereit, wenn endlich die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Wir können und wollen den qualifizierten Sportunterricht der ausgebildeten Sportlehrer nicht ersetzen, können aber mit unseren geschulten Übungsleitern und Trainern eine wichtige und vor allem für die Gesellschaft kostengünstige Rolle in der Freizeitbetreuung einnehmen", beschreibt Haubner das seit Jahren vorliegende Angebot des österreichischen Sports. "Der Ausbau der Ganztagsbetreuungsangebote darf nicht zu einer Vertreibung der Sportvereine aus Schulsportanlagen führen, sondern muss zur Basis für eine enge Kooperation werden.

Die aktuellen Signale des Bundeskanzlers zu diesem Thema werden daran zu messen sein, ob es gelingt, im Jahr 2014 die Bewegungsstunden an allen Pflichtschulen auszubauen und Kooperationen von Schulen und Vereinen gesetzlich abzusichern", fordert der SPORTUNION-Präsident.

