FPÖ-Leyroutz: Übler Wahlkampftrick der SPÖ und ÖVP aufgedeckt

Unerträgliche und eindeutige Wählertäuschung der Linkskoalition - Beteiligte Personen sind rücktrittsreif

Klagenfurt (OTS) - "Nachdem wir Freiheitliche aufgezeigt haben, dass sowohl die SPÖ als auch die ÖVP ihre Wahlkampfkostenbegrenzung nicht eingehalten haben können und sich diese zu diesem Thema bis heute jeder Wortmeldung entzogen haben, haben wir das Schweigen Kaisers und Obernosterers bereits als Schuldeingeständnis bewertet. Dies wurde auch heute von Seiten der SPÖ bestätigt", mit diesen Worten begann der freiheitliche Klubobmann Mag. Christian Leyroutz gemeinsam mit Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter die heute, Mittwoch, stattgefundene Pressekonferenz.

Wie Leyroutz berichtet, wurde im November 2012 das Parteienförderungsgesetz geändert. Demzufolge wurde in Kärnten eine Wahlkampfkostenbeschränkung von 500.000 Euro eingeführt, für jeden Abgeordneten durfte ein weiterer Betrag von 2.500 Euro aufgewendet werden. Auch Sanktionen wurden in diesem Gesetz festschrieben, welche vorsehen, dass bei einer Überschreitung für ein Jahr das Antragsrecht der Parteienförderung verloren geht. "Wir Freiheitliche mit LPO Mag. Christian Ragger haben dem Land Kärnten bekannt gegeben, dass die Kosten, die von der politischen Partei aufgewendet wurden nicht über der Wahlkampkostenbeschränkung gelegen sind, dass aber im Wahlkampf auch weitere Kosten aufgelaufen sind, welche durch ein verbundenes Unternehmen bezahlt wurden", erklärte Leyroutz. So betonte auch Schratter, dass die Freiheitlichen im Hinblick des Wahlkampfes einen klaren und ehrlichen Weg gewählt haben.

Die anderen Parteien, insbesondere die SPÖ und ÖVP, haben jedoch einen illegalen und unzulässigen Weg beschritten, weil sie die Finanzierung nicht über ein Drittes oder unabhängiges Unternehmen gewählt, sondern sich ungeniert der Klubförderungsmittel bedient haben. "Wir haben festgestellt, dass eine riesige Anzahl von Werbeeinschaltungen und Wahlkampfinseraten über die Landtagsklubs der SPÖ und ÖVP bezahlt wurden, was im Sinne des Parteiengesetzes ausdrücklich unzulässig und rechtswidrig ist", betont Leyroutz.

Denn die gesetzlichen Bestimmungen sind eindeutig:

Der § 6, Abs. 6 des Parteiengesetzes 2012 verbietet den politischen Parteien, Spenden von parlamentarischen Klubs anzunehmen, wobei als Spende nach § 2 jede Zahlung, Sachleistung oder lebende Subvention , die ohne entsprechende Gegenleistung gewährt wird, gilt. In Abs. 7 heißt es, dass unzulässige Spenden von der Partei unverzüglich, spätestens mit Einreichung des Rechenschaftsberichts für das betreffende Jahr, an den Rechnungshof weiterzuleiten sind. Nichtdestotrotz habe die SPÖ einen großen Anteil der aufgewendeten Kosten für den Wahlkampf direkt aus den Mitteln des Landtagsklubs finanziert und wäre daher jedenfalls verpflichtet gewesen, dies auch im Sinne des Kärntner Parteienförderungsgesetzes und der darin festgelegten Wahlkampfkostenbeschränkung unmissverständlich und klar der Finanzabteilung des Landes Kärnten bekannt zu geben.

"LH Kaiser trägt die uneingeschränkte Verantwortung, dass seine Partei im Wissen der Rechtsfolgen des Kärntner Parteiförderungsgesetzes bei Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze gegenüber dem Land Kärnten verschwiegen hat, dass die Kosten höher waren und gegenüber dem Land falsche Angaben getätigt hat, um für das Jahr 2014 wieder die Parteienförderung zu erhalten", so der freiheitliche Klubobmann. Diese Vorgehensweise erfülle für jene Personen, die das mitgetragen und mitunterstützt haben, den Tatbestand des versuchten schweren Betruges, zumal ein Fördermissbrauch und die zweckwidrige Verwendung von Klubförderungsmitteln vorliegt.

"Die SPÖ und ÖVP mit ihren Finanzreferenten haben einen massiven Handlungsbedarf, wie sie der Bevölkerung erklären wollen, wie man in Zukunft in Kärnten mit den Gesetzen umgehen will, wenn man Gesetze bereits mit dem Vorsatz diese zu Umgehen und zu brechen beschließt", sagte Leyroutz. Er richte den eindringlichen Appell an Landeshauptmann Kaiser, ÖVP-Landesparteiobmann Gabriel Obernosterer und die für den Wahlkampf verantwortlichen Mitglieder der SPÖ und ÖVP, die Verantwortung für diesen ungeheuerlichen Skandal zu übernehmen und sofort zurückzutreten, bevor dem Land Kärnten durch weitere Malversationen in Zukunft ein noch größerer Schaden entsteht. "Die beiden Parteien führten die Wählerinnen und Wähler an der Nase herum und glaubten damit durchzukommen. Das ist eindeutige Wählertäuschung. Die Kärntner Bevölkerung hat die tagtäglichen Skandale satt!", bekräftigte Leyroutz abschließend.

